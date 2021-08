Monte perdeu fulgor de outrora mas manteve a fé

Muitos fiéis subiram hoje ao Monte para cumprir a tradição.

Pelas 11 horas, o Bispo do Funchal, presidiu à missa em honra de Nossa Senhora do Monte. A celebração eucarística contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, secretários regionais e outras figuras políticas da Região.

Nem todos os fiéis conseguiram entrar na igreja devido à capacidade máxima de 50 pessoas. A opção foi assistir à missa no adro da igreja.

Nem mesmo o calor intenso que se fez sentir hoje um pouco por toda a ilha impossibilitou o povo de cumprir a tradição, sendo esta uma das caraterísticas do arraial do Monte, que, no entanto, perdeu o fulgor de outrora devido à pandemia covid-19.