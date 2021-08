Temperatura do ar já ultrapassou os 29º no Monte

Às 11 horas de hoje, a temperatura do ar no Monte ascendeu a 29,2º, mas a expecativa é de que ainda venha a aumentar. À mesma hora, nos Prazeres, já havia ultrapassado os 30 graus.

A Madeira está em aviso laranja devido á previsão de temperaturas elevadas, que é vermelho nas regiões montanhoas.

As elevadas temperaturas têm efeitos directos na saúde das pessoas e, por exemplo, já há vários desmaios entre os participantes no arraial de Nossa Senhora do Monte.