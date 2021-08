"Penso que para o ano tudo retomará a normalidade na Madeira"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, é da opinião que "para o ano tudo retomará a normalidade" na Madeira. O entendimento do líder do Executivo madeirense foi expresso, esta manhã de feriado de 15 de Agosto, à margem das comemorações em honra de Nossa Senhora do Monte.

As pessoas compreendem que pelas circunstâncias não íamos abrir excepção no caso do Monte. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

E fez um pedido: que se ultrapasse esta situação pandémica o mais rapidamente possível: "Que voltemos à normalidade".

Salienta que o Governo está a constatar uma retoma da economia regional, dando o exemplo do sector do turismo que "está a correr bem com bons índices de ocupação".

"É evidente que a nossa ideia é cumprir o planeado, reabrirmos as actividades de turismo normais a partir de Outubro com a festa da Flor e conseguindo um índice de vacinação superior aos 80%" Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Vacinação dos jovens é essencial

Sobre a actual situação pandémica e aumento de casos de covid-19, diz que os índices de incidência da doença e transmissibilidade são, como era previsto, sobretudo nos jovens.

Por isso é que nós tomámos a decisão com o devido tempo de fazer a vacinação dos jovens a partir dos 12 anos. O que estamos a constatar é que essa incidência é prevalentemente nos extractos etários mais novos e a nível de internamentos temos a capacidade de resposta necessária. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Albuquerque fez ainda um apelo ao sentido de responsabilidade para que se evitem concentrações. "Temos de continuar a ter atenção", concluiu.