Algumas dezenas de fiéis subiram ao Monte

A celebração da eucaristia da véspera da Festa da Nossa Senhora do Monte está prestes a começar. Algumas dezenas de fiéis subiram ao Monte, com devoção para cumprir a promessa e a tradição.

“Eu vim com um amigo que veio cumprir uma promessa, mas a esta hora há dois anos ninguém se enchia aqui”, disse Danilo Fernandes, natural de Santa Maria Maior

O madeirense explicou que é devoto de Nossa Senhora do Monte e veio pedir saúde, adiantando que que sempre que pode vem ao Monte neste dia.

“Por vezes vinha também com grupo de tocadores, mas agora com a pandemia a animação exterior não se pode realizar", lamentou.

Neste momento, está a decorrer a oração mariana, do terço presidida pelo pároco do Monte, Vítor Sousa.

O adro da Igreja encontrasse enfeitado com as bandeiras e luzes típicas do arraial madeirense.