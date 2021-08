Segunda noite dos Sunsets à Brava contou com Júlia Ochôa e ‘Spot the Difference’

O Largo dos Herédias, na vila da Ribeira Brava, foi ontem pequeno para acolher o público que compareceu em força à segunda noite dos Sunsets à Brava. Júlia Ochôa foi a primeira a subir ao palco, acompanhada por João Martins na viola, Miguel Apolinário na Guitarra e Bruno Freitas no carrõn, uma estreia com banda que superou todas as suas expectativas.

“Foi uma óptima experiência, totalmente diferente daquilo que tenho feito”, contou a jovem ribeira-bravense no final do espectáculo, salientando o companheirismo em palco que fez desta actuação um momento especial.

Agora, a jovem artista espera manter as atuações com banda, podendo estar para breve um projeto musical nesse sentido.

A noite encerrou com os sons do grupo ‘Spot the Difference’ que animou a plateia durante quase duas horas. No final, Tiago Lemos falava numa “noite espectacular”, sobretudo pela quantidade de jovens presente. “Foi uma noite jovem, quer em termos de atuações quer em termos de público, o que significa que o concelho está vivo e dinâmico e que a Câmara da Ribeira Brava está de parabéns pelo trabalho que está a desenvolver”, revelou o porta-voz do grupo.

Segundo o músico, “nem todas as câmaras estão abertas a estes projetos inovadores que atraiam os jovens, sobretudo numa altura em que não há discotecas”. Por isso, considerou importante a realização deste evento que cativou uma plateia jovem para “absorver cultura através da música”.

Apesar de a banda ser mais vocacionada para eventos privados, Tiago Lemos agradeceu a aposta da Autarquia ribeira-bravense no grupo que está a assinalar 10 anos de carreira. “Esta Autarquia é a que mais tem apostado em nós e estamos receptivos aos convites e muito agradecidos pelas oportunidades”.

Os Sunsets à Brava voltam no próximo sábado, 21 de Agosto, à frente-mar da vila, com o Duo Inlay e o Trio Cool Night.