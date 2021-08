Tome nota da agenda deste sábado, dia 14 de Agosto

- A Coligação Confiança - Sé, liderada por Diogo Goes, promove, pelas 08h30, uma 'CÃOminhada', no Funchal;

- Às 09 horas arranca o torneio de golfe solidário, no Porto Santo;

- A JPP realiza, pelas 09h30, uma iniciativa política, junto à lagoa do Lugar de Baixo, na Ponta do Sol;

- A JSD leva a cabo, pelas 10 horas, a Semana da Juventude, no Calhau da Lapa;

- A candidatura 'Funchal Sempre à Frente' realiza, pelas 11 horas, uma iniciativa política, no Bairro da Ribeira Grande, em Santo António;

- A CDU leva a cabo, pelas 11 horas, uma iniciativa política sobre as desigualdades e injustiças sociais no concelho do Funchal;

- O CDS Câmara de Lobos realiza, às 11h30, uma conferência de imprensa, no Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos;

- Há ‘Sunsets à Brava’, pelas 20 horas, no Largo dos Herédias, na Ribeira Brava, com Júlia Ochôa e Spot the Difference;

- As 'Noites Musicais Machico 2021' realizam-se, pelas 20h30, no átrio da Igreja de Água de Pena;

- Às 21 horas há para ouvir 'Música na Praça', no Largo do Centro Cívico, em Santa Cruz;

- As 'Noites de Verão' arrancam às 21 horas, no Cais de Câmara de Lobos.