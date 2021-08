Ribeira Brava torna a apostar nos 'Sunsets à Brava' com artistas convidados

Os ‘Sunsets à Brava’ estão de volta à vila da Ribeira Brava para animar os fins de tarde do mês de Agosto. O formato musical que surgiu pela primeira vez em 2020, volta a ser uma aposta da autarquia ribeira-bravense para este Verão, como forma de alavancar o comércio local e proporcionar momentos de lazer a todos os que visitem a Ribeira Brava.

Os concertos realizam-se entre 7 de Agosto e 4 de Setembro, sempre aos sábados, a partir das 20 horas, e oscilarão entre a frente-mar da vila e o Largo dos Herédias, dois cenários propícios a um fim-de-tarde diferente do habitual.

O programa foi pensado para oferecer um estilo musical diversificado e ir ao encontro dos vários gostos musicais. Houve ainda a preocupação de dar palco a vozes oriundas da Ribeira Brava. O arranque dá-se a 7 de Agosto na frente-mar, com uma noite dedicada ao fado pelas vozes da jovem artista Leonor de Castro e da experiente Sofia Ferreira que aposta no fado tradicional.

Segue-se, a 14 de Agosto, a atuação dos Spot the Difference e da jovem artista Júlia Ochôa que, pela primeira vez, pisará o palco acompanhada por uma banda musical.

A terceira noite deste evento musical, marcada para o dia 21, volta à baixa da vila e estará por conta do Duo Inlay e do Trio Cool Night.

A 28 de Agosto é a vez de ouvir o grupo Contratempo Fado e os Acoustic Duo.

Os ‘Sunsets à Brava’ encerram a 4 de Setembro com a voz de João Vinagre, um artista ribeira-bravense que dispensa apresentações e fechará o evento com muita animação.

Sandra Vilanova diz que este formato musical combina bem com o Verão e é uma boa alternativa aos arraiais madeirenses que estão proibidos devido à covid-19. A vereadora com o pelouro da cultura acredita no sucesso da iniciativa, tal como aconteceu em 2020, para trazer público à Ribeira Brava e dinamizar o comércio local.

Por sua vez, o presidente Ricardo Nascimento recorda que esta é mais uma aposta da autarquia a pensar na economia do concelho e deixa o convite para que desfrutem da música e do bom ambiente que se vive na vila ribeira-bravense.

Serão respeitadas as regras em vigor, nomeadamente o distanciamento físico, o uso obrigatório de máscara e a desinfecção das mãos.