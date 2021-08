Friday Sunset Hawaii amanhã no Capoeira Lounge

As sextas-feiras de Verão são sinónimo de Sunset no Capoeira Lounge.

O próximo é já amanhã, a partir das 19:00. Desta feita, o tema será Hawaii, o menu, servido empratado, conta com deliciosos snacks, inclui um Mojito, oferta da casa, e custa apenas 20€ por pessoa.

Menu Hawaii: composto por espetadinhas de frutas tropicais com queijo, cogumelos recheados, mini folhados, gaspacho de morangos frescos, ananás assado, pãezinhos recheados com queijo, chamuças de frango, mini vol-au-vents com queijo cremoso, ovos de codorniz, almôndegas de beterraba, mini sonhos e para finalizar bolinhos red velvet.

Reserva antecipada através do 291 930 930.

Capoeira Lounge Bar – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2. Caniço de baixo, Rua Baden Powell