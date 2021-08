Fado encantou no arranque dos Sunsets à Brava

Sofia Ferreira e Leonor de Castro protagonizaram, ontem à noite, uma abertura em grande dos ‘Sunsets à Brava’ com temas de fado tradicional e fado ligeiro. Os primeiros concertos desta nova edição musical levaram muito público à vila da Ribeira Brava para contemplar duas vozes bem conhecidas do fado madeirense.

A jovem artista Leonor de Castro foi a primeira a pisar o palco montado na frente-mar da vila e rapidamente contagiou o público que se mostrava feliz pela segunda edição do evento.

Apesar dos seus 13 anos, Leonor mostrou uma grande maturidade e um dom natural para o fado, o seu estilo musical de eleição. Não escondeu a alegria por actuar nos ‘Sunsets à Brava’ e aproveitou para dedicar alguns temas musicais aos ribeira-bravenses e prestar uma homenagem ao fadista Carlos do Carmo que faleceu no início deste ano.

Seguiu-se a voz de Sofia Ferreira com temas do seu álbum de originais ‘Minha Voz’ e outros temas de fado tradicional. A fadista madeirense não escondeu a emoção por voltar às actuações e ao contacto com o público, que já não acontecia desde 2020, altura em que a pandemia chegou em força à Região.

O público respondeu bem à ‘chamada’ e compôs as esplanadas e os espaços envolventes da frente-mar, respeitando as normas e as orientações em vigor. Algo que deixou o presidente da câmara muito feliz. Ricardo Nascimento recordou que este evento pretende alavancar o comércio local e trazer pessoas à Ribeira Brava para desfrutar de tudo o que este concelho tem para oferecer. É ainda uma forma de proporcionar momentos alegres, numa altura em que as pessoas precisam de motivos para sorrir.

Os ‘Sunsets à Brava’ regressam no próximo sábado, 14 de Agosto, a partir das 20 horas, no Largo dos Herédias, para as actuações da jovem ribeira-bravense Júlia Ochôa e do grupo ‘Spot the Difference’.