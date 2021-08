Mais um sismo a Nordeste do Porto Santo

Os sismógrafos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera voltaram a registar um sismo a Nordeste do Porto Santo nesta sexta-feira.

O sismo, de magnitude 3.0 na escala de Richter, ocorreu pelas 15h38 a 10 KM de profundidade.

Este é o segundo sismo registado no espaço de dois dias. Ontem ocorreu um de magnitude 2.3 a Este do Porto Santo.