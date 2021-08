Duas gruas pesadas procedem ao corte de árvores em risco no Monte

Duas gruas pesadas foram posicionadas na manhã desta segunda-feira, no Largo da Fonte, no centro da freguesia do Monte, para proceder ao corte de algumas árvores, na sequência da queda do ramo de um plátano que causou um ferido ligeiro, no início da tarde de ontem.

Neste momento decorrem os trabalhos de desbaste das copas das árvores, abrindo espaço ao desmonte do daquelas árvores de grande porte, operação que está a ser feita com o auxílio de duas gruas pesadas de uma empresa que foi contratada pela Câmara Municipal do Funchal para o efeito.

Os trabalhos, que decorrem junto ao coreto, estão a ser acompanhados pelo Serviço Regional de Protecção Civil e por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A intervenção no local conta com uma equipa multidisciplinar coordenada pela Protecção Civil Municipal do Funchal, envolvendo elementos do Parque Ecológico do Funchal, para além dos serviços já referidos, com o "objectivo imediato de reduzir o risco no Largo da Fonte e de garantir a segurança à circulação de pessoas e bens", sublinhou a autarquia.

A Câmara Municipal do Funchal decidiu esta manhã que vai proceder ao corte, ao longo desta semana, de algumas árvores em risco no Largo da Fonte, no Monte, como medida de segurança na sequência da queda do incidente ocorrido no domingo e lembrou a tragédia de Agosto de 2017, quando um carvalho alvarinho tombou durante o arraial de Nossa Senhora do Monte, matando 13 pessoas.