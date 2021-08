Câmara do Funchal decide cortar algumas árvores em risco no Largo da Fonte no Monte

A Câmara Municipal do Funchal decidiu esta manhã que vai cortar, nesta semana, algumas árvores em risco no Largo da Fonte, no Monte, como medida de segurança na sequência da queda de um galho de grandes dimensões no Monte, na tarde de domingo, que causou um ferido e lembrou a tragédia de 2017 que matou 13 pessoas.

A informação foi avançada esta manhã de segunda-feira em conferência de imprensa do presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, nos Paços do Concelho, sobre a intervenção que a autarquia levará a cabo naquela zona.

Foto Andreia Dias Ferro

Esta decisão surge após a reunião desta segunda-feira de um grupo de trabalho composto pela Protecção Civil Municipal, os Bombeiros Sapadores do Funchal, a Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, o Departamento de Infra-estruturas e Equipamentos e representantes das empresas que têm vindo a realizar as análises fitossanitárias ao património arbóreo do Município.

Conforme noticiou o DIÁRIO no domingo no www.dnoticias.pt e esta segunda-feira na edição impressa, a CMF decidiu ontem abriu um processo de inquérito para a averiguação das causas do sucedido.

Também conforme escreve o DIÁRIO na edição impressa de hoje, o especialista Rocha da Silva alega que a árvore que caiu no Monte era uma das que estavam sinalizadas para abate, algo que a CMF desmente categoricamente.

O facto é que agora, algumas árvores têm ordem para serem cortadas.

Já ontem, os bombeiros realizaram o corte total da árvore que caiu no Largo da Fonte.

Ferida está a recuperar

A senhora que ficou ferida está a recuperar bem, informou Miguel Silva Gouveia.