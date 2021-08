Relatórios apontavam para a segurança das árvores do Monte

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, voltou a afirmar que os relatórios existentes apontavam para a segurança das árvores no Largo da Fonte, pelo que está iniciado um processo interno de averiguação do sucedido.

Miguel Silva Gouveia afirma que "isto não podia ter acontecido" pois foram contratados vários especialistas.

Por uma questão de segurança, estão a ser cortadas várias árvores.

Câmara do Funchal decide cortar algumas árvores em risco no Largo da Fonte no Monte Decisão surge um dia depois da queda de um galho de grandes dimensões que causou um ferido e lembrou a tragédia de 2017 que matou 13 pessoas

Questionado pelos jornalistas, afirma que podemos estar perante um corte de todas as árvores e possível reflorestação