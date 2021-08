Pedro Calado promete apoiar jovens casais e famílias carenciadas no acesso à habitação

O cabeça-de-lista da coligação Funchal Sempre à Frente, Pedro Calado, garante que os apoios sociais vão continuar, e até serão reforçados sempre que se justificar, mas apenas serão atribuídos a quem precisa.

“Durante a pandemia fizemos diversos programas através da Segurança Social, apoiámos as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), as Casas do Povo, apoiámos todas as entidades para fazer chegar ajuda a quem de direito, a quem precisa. Atribuímos bens alimentares, bens materiais e ajudas para pagar algumas contas e, se necessário, reforçaremos esses apoios, quer através do Governo, quer através da CMF. Agora, pessoas que estão em condições de trabalhar e que preferem ficar em casa a receber os apoios, para isso não contem connosco”, alerta.

O candidato que lidera a coligação PSD/CDS lembra que actualmente existe um dos maiores programas a nível nacional para recuperação de património e construção de casas, destinado a apoiar casais jovens que estão a começar a sua vida, assim como pessoas que se encontram em dificuldades económicas.

“Nós metemos 136 milhões de euros no Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), temos uma linha com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM) e temos um projeto de construção de habitação social muito sério no concelho do Funchal. Não vamos esquecer as famílias que vivem nos bairros sociais, quer sejam da responsabilidade da CMF, quer sejam ligados à IHM. Nós vamos recuperar as casas degradadas”, assegura.

Pedro Calado promete fazer diferente da actual liderança da autarquia. Ou seja, cumprir os compromissos estabelecidos. “Não é fazer o que esta Câmara faz. Tem promessas de oito anos para recuperar as casas degradadas e desde essa altura nada fez”, sublinha.

O candidato da Coligação Funchal Sempre à Frente conta que recentemente entrou numa habitação em Santo António. “Fiquei com uma dor de alma ao perceber que ainda há pessoas a viver naquelas condições”. Pessoas que quer apoiar, concedendo uma habitação para que tenham condições de vida dignas.

A candidatura ‘Funchal Sempre à Frente’ tem estado no terreno todos os dias, percorrendo todas as freguesias em diálogo permanente com as populações, identificando problemas e apresentando soluções.