PCP identifica "injustiças sociais e desigualdades agravadas no Funchal"

A CDU realizou na manhã deste sábado uma iniciativa política na freguesia de São Martinho, no concelho do Funchal, onde foram apontados exemplos concretos sobre as injustiças sociais e as desigualdades territoriais que se estão a agravar.

Nesta iniciativa da CDU o candidato à presidência da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Fernandes, apontou o caso concreto do prometido "acesso rodoviário para a população da zona do Castanheiro e Relojoeiro, que permita satisfazer as necessidades básicas das pessoas, designadamente em termos de mobilidade e saneamento básico".

Como sublinhou o candidato da CDU, está em causa uma antiga promessa quer do PSD, quer do PS: "Está prometido há mais de 20 anos o acesso rodoviário, e nem a primeira pedra foi lançada, as pessoas estão descrentes. Foram recolhidos abaixo assinados de centenas de pessoas e a população inclusive chegou a ir a sessões públicas da CMF, para confrontar o Executivo camarário com esta necessidade, que até agora não foi concretizada. As pessoas sentem-se marginalizadas, nem o Governo, nem a CMF, resolvem esta situação, inclusive a coligação que está no poder, mais propriamente o PS, prometeu este acesso, ludibriando as pessoas em altura de eleições".

Duarte Fernandes destacou, pela negativa, a forma como os governantes enganam as populações: "Chegamos ao ponto de nesta altura mandarem técnicos à casa das pessoas a dizer que a obra vai iniciar-se este ano, quando nem está prevista no orçamento da Câmara."

"A maneira de estar na política destes senhores, equivale-se à boa maneira jardinista em que vale tudo para ter votos e ser poder, habituaram-se a estar no trono e fazem o que querem".

As consequências do incumprimento das prometidas acessibilidades fazem-se sentir no agravamento das condições de vida das populações, como disse o candidato da CDU: "Muitas pessoas estão enclausuradas nas suas casas porque os acessos são tão maus que impedem que uma simples visita de um familiar seja uma realidade, bem como sequer o socorro básico em situação de emergência seja uma realidade possível, nem uma maca dos bombeiros chega à sua casa, centenas de pessoas a viver em veredas estreitas, sem as mínimas condições de acesso, em pleno séc. XXI e no coração de São Martinho".

Duarte Fernandes falou ainda do logro da prometida mudança para o Funchal: "Com esta coligação liderada pelo PS as pessoas que estão à frente são as que têm mais posses, e o facilitismo só mesmo para as classes mais desafogadas e para o regime que continua no Funchal, idêntico como se fosse o PSD a governar".

"Pelo contrário, a CDU tem políticas concretas de benefício das populações, não se deixa levar pelo compadrio e jogo de interesses desta classe política que só tem uma coisa na cabeça, defender o seu tacho."

"Com isto queremos denunciar esta autêntica calamidade social e fazer o melhor esforço e luta para dar a esta população o acesso rodoviário a que têm direito."

"Mais do que promessas e anúncios de obras que nunca foram ou irão ser feitas, seria necessária maior seriedade, que é disto que temos falta na CMF. Quanto a nós vamos estar por cá a defender aquilo em que acreditamos, justiça social, não da boca para fora, mas da concreta".