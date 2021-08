Câmara do Funchal avança com requalificação do bairro da Ribeira Grande

A Câmara Municipal vai avançar, em Setembro, com a requalificação integral de três blocos de apartamentos do Bairro da Ribeira Grande, em Santo António. Este investimento que ascende a 587 mil euros vai abranger 30 fogos, e é cofinanciado pelo Programa Madeira 14-20.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou o bairro e explicou que "tratam-se de três blocos de apartamentos que são municipais e que em breve irão ver todas as suas fachadas reabilitadas, num projecto que tem por base a questão da promoção da eficiência energética em habitações sociais".

Neste sentido, haverá, entre outras, intervenções ao nível da substituição de todas as caixilharias de madeira para caixilharias em alumínio com vidro duplo, promovendo um maior conforto térmico, e ainda a instalação de painéis solares na cobertura do edifício, o que permitirá que todos os inquilinos da SocioHabitaFunchal tenham sempre água quente oriunda de uma fonte de energia renovável. Miguel Silva Gouveia

A intervenção é cofinanciada pelo Programa Madeira 14-20, ao abrigo do quadro de apoio para a implementação de medidas de eficiência energética e utilização de energias renováveis nas infraestruturas públicas. O autarca reforçou que a candidatura "vem ao encontro do plano que a CMF tem, nomeadamente o Plano de Ação para a Energia Sustentável, e representa mais uma forma de contribuir para que a pegada ecológica do Funchal seja mais verde".

A empreitada tem um prazo execução de um ano e será a primeira grande intervenção a fundo que estes apartamentos vão sofrer no seu exterior desde que foram construídos na década de 80. As intervenções têm a particularidade de serem feitas com todos os moradores a habitarem nas suas residências.

Miguel Silva Gouveia concluiu que "depois de concluídas as obras em todas as zonas comuns do edifício, estaremos a oferecer mais qualidade de vida e a melhorar o conforto de cerca de uma centena de pessoas que vivem neste apartamentos, procurando desta forma satisfazer também aquelas que são as preocupações energéticas e de sustentabilidade que o Município do Funchal tem".