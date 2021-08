Novo padre da freguesia dos Prazeres toma posse a 5 de Setembro

O padre Roberto Aguiar, nomeado pároco da paróquia de Nossa Senhora das Neves da freguesia dos Prazeres, pelo bispo do Funchal, vai tomar posse no próximo dia 5 de Setembro.

A primeira missa será celebrada no domingo às 16 horas

O padre Roberto Aguiar sucede, assim, ao padre Rui Sousa que esteve 23 anos à frente da comunidade Paroquial dos Prazeres e que, no ano 2000, criou um projecto comunitário inédito na localidade, que foi a Quinta Pedagógica dos Prazeres, a Casa de Chá e a Galeria dos Prazeres.

O sacerdote Roberto Aguiar acumula esta tarefa pastoral com as de pároco das paróquias da Ponta do Pargo, Amparo e Fajã da Ovelha.