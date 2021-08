Calheta atribui medalha de mérito municipal ao padre Rui Sousa

A Autarquia da Calheta aprovou na última reunião de Câmara a atribuição de uma Medalha de Mérito Municipal ao Padre Rui Sousa, ex-pároco da freguesia dos Prazeres. A atribuição é justificada "pelo excelente desempenho enquanto pároco da freguesia dos Prazeres e pelo imensurável contributo na dinamização da freguesia, com principal destaque para a criação da Quinta Pedagógica, um espaço muito visitado por quem nos procura."

A câmara destaca ainda a "dinâmica da Casa de Chá, com os seus magníficos chás e licores que muito têm contribuído para a promoção do Concelho da Calheta e divulgação do seu nome além-fronteiras nomeadamente através dos produtos inúmeras vezes premiados internacionalmente" e salienta a Galeria dos Prazeres, "um importante polo de dinamização e divulgação cultural com as suas habituais exposições".