Tomás Abreu ingressa no Madeira SAD

O jovem andebolista internacional madeirense Tomás Abreu, é o mais recente reforço do Madeira Andebol SAD para a nova temporada. O extremo madeirense que pertence aos quadros do FC Porto regressa à Madeira e ao Madeira SAD agora na condição de emprestado.

Laura Fernandes na SAD

Ainda no que a novidades diz respeito no andebol feminino destaque para o ingresso da jovem Laura Fernandes no Madeira SAD, depois de ter actuando nas juvenis do CS Madeira na época passada. Também na SAD renovaram o seu vínculo as jovens Júlia Figueira, Mariana Silva e Sofia Ferreira.