Jovem despistou-se de bicicleta no Porto Santo

Um rapaz de 23 anos sofreu hoje um despiste de bicicleta, no sítio do Campo de Cima, no Porto Santo, e ficou com ferimentos na cabeça e num braço.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários do Porto Santo pelas 11h37, que prestaram socorro ao ciclista, imobilizando-o e transportando-o de ambulância para o Centro de Saúde da ilha dourada.

Após uma avaliação médica foi decidido que o jovem teria de seguir para a Madeira, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, para onde viajou no avião da Força Aérea Portuguesa C295.

Por terra o transporte foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.