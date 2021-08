Nuno Batista defende competitividade, sustentabilidade e modernidade no Porto Santo

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, defendeu esta sexta-feira, 6 de Agosto, uma maior competitividade na 'ilha dourada'.

Se queremos garantir que o Porto Santo ganhe uma outra competitividade, seja uma ilha mais sustentável do ponto de vista ambiental e ofereça conforto a todos os seus residentes e visitantes, temos de assumir uma aposta séria nesta matéria e apresentar propostas que, simultaneamente, permitam o alcance destes objectivos e sejam positivas para a nossa população. Nuno Batista, candidato à Câmara Municipal do Porto Santo

O candidato sublinha a importância de envolver todos os porto-santenses na estratégia, reafirmando que a modernidade pela qual se propõe a trabalhar, em nome do futuro e das novas gerações, não passa apenas pelas grandes obras. “Temos grandes investimentos a concretizar nos próximos quatro anos, em prol do Porto Santo e de toda a sua população, mas também temos de reforçar a nossa sensibilidade ambiental, sabendo encontrar, ao mesmo tempo e com base nas novas tecnologias, outros avanços para a nossa ilha”, disse.

Nuno Batista destaca que tanto do ponto de vista das unidades hoteleiras quanto da população em geral, há sinais claros dessa sensibilidade para com o ambiente. “Basta ver as boas práticas ambientais que têm sido seguidas por grande parte do sector do Turismo aqui no Porto Santo, reconhecidas, aliás, pelos nossos turistas, ou mesmo a forma expressiva como a nossa população aderiu aos incentivos para a aquisição de veículos eléctricos", descreve.

A par desta sensibilidade e responsabilidade ambiental, Nuno Batista defende que é preciso aproveitar e rentabilizar, devidamente, as novas tecnologias a favor do conforto dos residentes e da imagem de qualidade que se passa ao exterior, assumindo como compromissos da sua candidatura a instalação de carregadores de aparelhos móveis (tablets, telemóveis ou outros) à base de energia solar em pontos estratégicos no centro da cidade, a actualização e reforço da estrutura existente de acesso gratuito à Internet via Wi-Fi – permitindo um melhor e maior acesso, assim como com maior velocidade – e a promoção destas ferramentas com vista a atrair novas oportunidades e investidores.

“É preciso notar que tanto para os nossos residentes – especialmente os mais jovens – quanto para os nossos turistas e, inclusive, para reforçar a nossa capacidade de atracção e acolhimento a projectos como os Nómadas Digitais ou para desenvolver novos programas relacionados com a nossa cultura e o turismo, esta aposta na tecnologia é fundamental”, explica Nuno Batista, vincando que é sua prioridade garantir que o Porto Santo seja cada vez mais um destino seguro, moderno, competitivo, atractivo em termos turísticos, ecologicamente sustentável e onde todos, tanto residentes quanto visitantes, tenham cada vez mais oportunidades, conforto e qualidade de vida”.