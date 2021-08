Nuno Batista defende instalação de sistema de videovigilância no Porto Santo

O candidato pela coligação PSD/CDS à Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, sublinha a importância de manter e reforçar a segurança no Porto Santo, desde sempre assumida como uma das imagens de marca da ilha. E, por isso, defende a instalação de um sistema de videovigilância em vários pontos da cidade.

Um sistema que, segundo Nuno Batista, considera fundamental para evitar comportamentos desviantes que colocam em causa o bem-estar e a segurança das pessoas, além de prejudicarem a imagem de qualidade do destino.

“Todos os anos, o nome do Porto Santo surge directamente associado a excessos e a comportamentos menos positivos, sejam eles desacatos, embriaguez ou mesmo comas alcoólicos, sobretudo à noite e isto é algo que queremos mudar”, explica.

O candidato acrescenta que estes sistemas “contribuem para uma maior sensação de segurança e têm um efeito dissuasor em relação a muitos dos distúrbios de que se queixam os comerciantes que operam, por exemplo, na Rua João Gonçalves Zarco e arredores ou no centro histórico da cidade”.

Nuno Batista refere que, a nível nacional, já são inúmeras as cidades que têm implementado sistemas de videovigilância e obtido bons resultados.

“Nesta altura, temos de ser competitivos, e qualquer elemento, qualquer melhoramento, poderá fazer a diferença no momento de escolher o Porto Santo como destino de turismo, ou até de residência. Os nossos empresários, a nossa população em geral, todos estão prontos para, em segurança e o mais breve possível, contribuir para a retoma do Porto Santo. Cabe às instituições oficiais, a começar pela Câmara Municipal, providenciar as melhores condições possíveis para ajudá-los a atingir os seus objectivos”, concluiu.