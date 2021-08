Greve do SEF deixa clara a “inabilidade” do Governo da República, diz Eduardo Jesus

Eduardo Jesus afirma compreender e respeitar os propósitos da greve do SEF, convocada para o período entre 14 e 31 de Agosto nos principais aeroportos portugueses. Contudo, acusa o Governo da República de falta de diálogo para resolver um problema que “tem impacto no desconforto que vai dar àqueles que nos visitam, porque os serviços vão ficar naturalmente penalizados na assistência do controlo fronteiriço.”

Nós compreendemos e respeitamos os propósitos desta greve, porque sabemos que o SEF na Madeira já trabalha com falta de recursos há muitos anos, não é de agora. O Governo Regional, durante muito tempo, tem vindo a alertar o Ministério da Administração Interna para várias situações que merecem, desde sempre, maior atenção e muito mais acção daquela que tem existido. Eduardo Jesus, secretário Regional de Turismo e Cultura



Eduardo Jesus avança saber que, até ao momento, “tudo tem funcionado porque há empenho dos inspectores do SEF e de toda a equipa, que têm feito tudo o que está ao seu alcance no sentido de garantir o melhor serviço a quem nos visita.” O problema está no Governo da República. É necessário, segundo o governante, estabelecer uma ponte entre Governo e SEF, para “aproximar as posições que os dividem.” Enquanto não é construída esta ponte, “todos somos prejudicados e vamos ser consequência dessa inabilidade do Governo da República.”

É uma greve que deixa bem clara a incapacidade, a inacção e inabilidade da parte do Governo da República em lidar com um serviço que é de soberania nacional. Isto é de uma gravidade extrema vendo a indiferença que a respectiva tutela tem relativamente às consequências da não acção do Governo, que encontra neste dossiê do SEF qualquer coisa coisa de menor importância, quando é um dossiê que tem muito a ver com o esforço que está a ser feito em todo o país e em particular na região para o relançamento da economia. Eduardo Jesus, secretário Regional de Turismo e Cultura

O secretário regional de Turismo e Cultura lembra que a Madeira, “como qualquer destino que depende das suas acessibilidades, precisa que tudo corra da melhor forma, e que não haja ‘atrapalhos’ na acessibilidade dos seus visitantes.” ‘Atrapalhos’ que se farão sentir com esta greve, no mês em que se regista a maior procura do ano pelo destino Madeira, em alguns casos superior até à registada em período homólogo de 2019.