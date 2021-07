Madeira "defende, preserva e conserva os veículos clássicos de uma forma ímpar", diz Eduardo Jesus

A segunda edição dos 'Clássicos na Magnólia', evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, é a prova de que a Madeira "defende, preserva e conserva os veículos clássicos de uma forma ímpar". A afirmação é do secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que esteve hoje presente no primeiro dia do evento, que decorre, na Quinta Magnólia.

Este ano, o evento, que tem novamente a curadoria do escultor Martim Velosa, possui uma colecção dedicada aos veículos que são propriedade da RAM. Veículos esses que, segundo Eduardo Jesus, "têm cada um a sua história", como um táxi, que foi oferecido pelo proprietário na altura em que João Carlos Abreu era secretário regional do Turismo.

De acordo com o governante, esta é uma forma de mostrar a colecção da Região, ou esta não fosse conhecida por ter "um conjunto bastante alargado de veículos clássicos", mais de 2 mil, "em bom estado estado de conservação e em condições de participar em exposições desta natureza".

A par desta colecção, existe ainda uma outra referente aos sobreviventes das primeiras voltas à ilha, onde é possível ver os carros que participaram na primeira edição em 1959, como o Isetta, MG TD, entre outros.

Na 'mostra' será ainda assinalado o 60.º aniversário do Jaguar E-Type, 74.º aniversário das motas Vespa, 50.º aniversário do Fiat 127 e ainda o 60.º aniversário do Renault 4 L.

No total, estão em exposição 30 automóveis clássicos e 16 motas Vespas.

O secretário aproveitou para referir que os jardins da Quinta Magnólia, "depois da recuperação de que foram alvo, oferecem e devolvem à população da Madeira momentos aprazáveis". O secretário regional de Turismo e Cultura evidenciou que, neste dia, se assinala dois anos da reabertura do Quinta Magnólia depois de um trabalho desenvolvido pela PATRIRAM.

O evento decorre até amanhã.