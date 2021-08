Santa Clara apura-se para o 'play-off' da Liga Conferência Europa

O Santa Clara garantiu hoje o apuramento para o 'play-off' da Liga Conferência Europa de futebol, ao somar nova vitória sobre o Olimpija Ljubljana (1-0), na segunda mão da terceira pré-eliminatória. Depois de ter vencido em casa por 2-0, o conjunto açoriano, com várias baixas causadas pelo novo coronavírus, venceu em Ljubljana graças a um golo de Rui Costa, aos 73 minutos.

No final do encontro da primeira mão, nos Açores, que o Santa Clara venceu por 2-0, o treinador da equipa eslovena, Milosevic, disse na conferência de imprensa que seria muito difícil ultrapassar o Santa Clara no segundo jogo entre as duas equipas. Contudo, no espaço de uma semana, o resultado da eliminatória ficou imprevisível devido a um surto de covid-19 que infetou nove atletas do Santa Clara, obrigando os açorianos a irem para a Eslovénia com apenas 14 jogadores.

Apesar das adversidades, o Santa Clara mostrou ser superior ao Olimpija durante o primeiro tempo em todos os aspetos do encontro. A equipa de Daniel Ramos dominou a posse de bola no meio-campo contrário e jogou ao longo de toda a largura do terreno, perante uma formação eslovena que nunca conseguiu levar perigo à baliza de Ricardo Fernandes. Os açorianos, todavia, apesar de jogarem sempre em zonas próximas da baliza contrária, tiveram dificuldades em criar oportunidades de golo. Aos 30 minutos surgiu a melhor lance de golo do primeiro tempo: remate de fora da área de Lincoln e Carlos Júnior, na recarga, com tudo para inaugurar o marcador, atirou ao lado da baliza contrária.

A abrir o segundo tempo, aos 49 minutos, o Santa Clara teve perto do golo, mas uma vez mais, Carlos Júnior não conseguiu finalizar após um toque magistral de calcanhar de Ricardinho. Ao longo da segunda parte, a equipa açoriana continuou por cima do encontro, dominado a posse de bola e construindo excelentes jogadas coletivas, mas falhou quase sempre na definição dos lances. Numa dessas jogadas, aos 73, após uma combinação entre Costinha e Rafael Ramos, Rui Costa, na primeira vez que tocou na bola, atirou para o fundo das redes contrárias, materializando a superioridade da formação portuguesa. Em vantagem, os açorianos geriram o jogo a seu bel-prazer e mantiveram a vantagem no marcador até ao apito final sem sobressaltos.

Para chegar à fase de grupos, o Santa Clara vai ter de ultrapassar o vencedor da eliminatória entre os sérvios do Partizan e os russos do Sochi.