Eduardo Jesus lembra que os museus também contribuem para a retoma do turismo

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, entregou esta terça-feira dois certificados “Madeira Safe to Discover”, um ao Universo de Memórias João Carlos Abreu e outro ao Museu Frederico de Freitas, que são os primeiros museus a recebê-los.

Na ocasião o governante lembrou que a cultura também contribui para a recuperação da confiança dos mercados emissores e consequente retoma da actividade turística: “Com esta ameaça da pandemia as pessoas ficaram com medo de viajar e isso significa que a confiança ficou abalada, é preciso trabalhar no sentido de restaurar essa confiança das pessoas. Isso não é da exclusiva responsabilidade das empresas, dos organismos ou das instituições do sector turístico. A cultura faz parte da oferta turística, tem de ter um contributo nessa matéria. Sabemos que os nossos museus são as nossas joias no que diz respeito a oferta cultural e são muito procurados. Os museus têm de fazer parte desse processo da recuperação da confiança”.

Estes certificados, reforça Eduardo Jesus, são uma garantia para quem nos visita das “boas práticas nestes espaços”, em termos de prevenção da pandemia. “A construção da normalidade vai depender do empenho de cada um de nós”, conclui o secretário Regional de Turismo e Cultura.