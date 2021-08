Saiba o que é hoje notícia

Mais de uma centena de dirigentes e delegados sindicais realizam hoje, em Lisboa, uma ação pública de denuncia contra a recusa de negociação dos Contratos Coletivos de Trabalho na Restauração, Hotelaria e Turismo.

A ação terá início pelas 10:30 na sede da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), em Lisboa, onde se realiza uma conferência de Imprensa às 11:30.

Posteriormente, os dirigentes e delegados sindicais deslocam-se a pé para o Ministério do Trabalho onde se concentrarão para aprovarem uma moção a entregar à ministra do Trabalho, com todas as preocupações sobre as relações laborais de todos os setores da FESAHT -- Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

O ciclista espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) vai partir para a quinta etapa da 82.ª Volta a Portugal com a camisola amarela no corpo, no regresso do pelotão à estrada após o dia de descanso.

Cumprido o dia de descanso, Marque, que no domingo, na Guarda, 'salvou' a amarela por apenas cinco segundos, terá um novo teste à sua liderança, nos 171,3 quilómetros entre Águeda e o alto da Senhora da Assunção, em Santo Tirso.

No percurso, o pelotão terá de passar três contagens de montanha de quarta categoria, antes da principal dificuldade, uma segunda categoria, coincidente com a meta, no ponto mais alto de Santo Tirso.

Alejandro Marque lidera a geral, com dois portugueses a ocuparem os lugares do pódio: Amaro Antunes (W52-FC Porto), o campeão em título, está a cinco segundos, e Frederico Figuereido (Efapel) é terceiro a 25.

O Benfica recebe o Spartak Moscovo, com o objetivo de garantir lugar no 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol, num jogo que encara com a importante vantagem de 2-0 trazida da Rússia.

No Estádio da Luz, a partir das 20:00, o Benfica tem tudo a seu favor, depois de na primeira mão ter vencido com golos de Rafa (51 minutos) e Gilberto (74).

O jogo significará também o regresso dos adeptos ao Estádio da Luz, ausentes desde março de 2020 devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19, com as bancadas a puderem ter até um terço da capacidade, pouco mais de 20.000 espetadores.

Caso se qualifiquem para o 'play-off', as 'águias' terão pela frente o PSV (Holanda) ou o Midtjylland (Dinarmarca), tendo os holandeses vencido os dinamarqueses por 3-0 em Eindhoven.

CULTURA

O Parque Arqueológico do Vale do Côa assinala hoje o 25.º aniversário e apresenta uma atividade marcada pela investigação que sustentou a descoberta de 1.200 rochas com gravuras rupestres e acolheu 271.626 visitantes.

Em 10 de agosto de 1996, o então primeiro governo de António Guterres inaugurava formalmente o primeiro parque arqueológico português, assegurando uma virtual proteção legal ao que já então constituía o complexo de arte rupestre do Vale do Côa.

A arte do Côa foi classificada como Monumento Nacional em 1997 e, em 1998, como Património da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

Como uma imensa galeria ao ar livre, o Vale do Côa apresenta mais de 1.200 rochas, distribuídas por 20 mil hectares de terreno com manifestações rupestres, sendo predominantes as gravuras paleolíticas, executadas há mais de 25.000 anos, e distribuídas por quatro concelhos: Vila Nova de Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel e Meda.

INTERNACIONAL

Um antigo responsável iraniano começa hoje a ser julgado na Suécia pelo suposto papel desempenhado numa série de execuções de opositores ordenada pelo 'ayatollah' Khomeini no verão de 1988.

Segundo a ata de acusação, Hamid Noury, 60 anos, ocupava, na altura, as funções de assistente do procurador adjunto na prisão iraniana de Gohardasht, em Karaj, na província de Alborz (centro) e está a ser julgado em particular por "crimes de guerra" e "homicídios", face à jurisdição universal da justiça sueca para estes responsáveis.

Alvo de cerca de 30 queixas de partes civis, entre vítimas, testemunhas ou parentes das vítimas, o acusado foi detido em novembro de 2019 no aeroporto internacional de Estocolmo-Arlanda durante uma visita à Suécia, estando desde então em prisão preventiva.

No julgamento, que deverá prolongar-se até meados de abril de 2022, várias organizações não-governamentais, como a Amnistia Internacional (AI), exigem justiça para o que consideram ser um caso de execução extrajudicial de milhares de iranianos, a maioria jovens, em todo o país, quando terminou a guerra com o Iraque (1980-1988).

Segundo a acusação, estão em causa ativistas de um grupo de oposição, os Mudjahedin do Povo, alvo de uma ordem de execução do 'ayatollah' Khomeini, fundador da República Islâmica do Irão, após os ataques cometidos pelo movimento contra o regime no final do conflito.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

A Associação Juvenil para o Desenvolvimento Comunitário de Angola (Ajudeca) organiza hoje uma sessão de apresentação e análise do "Relatório de auscultação das comunidades sobre o acontecimento de 30 de janeiro de 2021 no setor Cafunfo /Cuango - Lunda Norte".

A sessão, no auditório da Paróquia de São Paulo da Igreja Católica, vai debater os acontecimentos de 30 de janeiro, quando, segundo a polícia angolana, cerca de 300 pessoas ligadas ao Movimento do Protetorado Português Lunda Tchokwe (MPPLT) tentaram invadir uma esquadra policial de Cafunfo, província angolana da Lunda Norte.

As autoridades angolanas alegam que, em defesa, as forças de ordem e segurança atingiram mortalmente seis pessoas.

A versão policial é contrariada pelos dirigentes do MPPLT, que há anos defende a autonomia desta região rica em recursos minerais, partidos políticos na oposição e sociedade civil local que falam em mais de uma dezena de mortos.

SOCIEDADE

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a PSP e a GNR lançam a Campanha de Segurança Rodoviária "Viajar sem pressa" nas estradas com mais trânsito.

Segundo a PSP, a campanha pretende "alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, dado que esta é uma das principais causas dos acidentes nas estradas, e é responsável por mais de 50% das infrações registadas".

Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021, a ação de fiscalização e sensibilização vai decorrer em várias cidades do país até 16 de agosto.