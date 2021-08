Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Hoje é o último dia para a entrega das listas de candidatos às eleições autárquicas de 26 de setembro e há greve dos funcionários judiciais.

Segundo o calendário da Comissão Nacional de Eleições (CNE), até às 18:00, partidos, coligações e grupos de cidadãos têm que entregar as suas candidaturas ao juiz, mas são imprevisíveis os efeitos da greve.

No final do dia, as listas serão afixadas à porta do tribunal, mas isso não quer dizer que o processo tenha terminado.

Na terça-feira, o juiz procederá ao sorteio da ordem das listas no boletim de voto, e o resultado enviado à CNE e ao presidente da câmara.

Será feita uma primeira análise e as listas retificadas serão publicadas em frente ao tribunal até 14 de agosto, embora possam ainda ser admitidos recursos que podem seguir até ao Tribunal Constitucional.

Mas hoje o processo de entrega das candidaturas poderá ser perturbado pela greve dos funcionários públicos.

Os sindicatos convocaram uma paralisação em defesa de um estatuto e carreira, acusando o colégio arbitral, chamado a intervir pelo Governo, de parcialidade, ao incluir nos serviços mínimos as diligências ligadas às eleições autárquicas.

A greve, das 09:00 às 17:00, abrange todos os funcionários judiciais a prestar serviço nos juízos locais e centrais de competência cível, juízos de competência genérica, juízos de proximidade e unidades centrais.

Segundo o Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ), a falta de acordo entre a Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) e o SFJ sobre os termos desta greve e a definição dos serviços mínimos levou a uma decisão do colégio arbitral sobre os serviços mínimos, que o SFJ considera "ter sido tomada de forma injusta, tendenciosa e sem respeito pelos direitos dos trabalhadores".

As eleições autárquicas realizam-se em 26 de setembro.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A sétima edição do Festival Internacional de Documentário de Melgaço (MDoc) vai decorrer entre hoje e 08 de agosto, com 31 filmes na secção de competição, além de exposições e conferências.

No âmbito do festival, vai ser atribuído Prémio Jean Loup Passek, que conta com 31 documentários a concurso: 19 longas-metragens e 12 curtas e médias-metragens, sendo que nove dos documentários selecionados concorrem também na categoria de melhor documentário português.

Além do Prémio Jean Loup Passek, a programação inclui o curso de Verão Fora de Campo, as residências Cinematográfica e Fotográfica Plano Frontal, exposições, apresentação de filmes e ainda debates com vários realizadores nacionais e internacionais.

Durante a semana também vai decorrer a oficina de verão, lecionada pelo realizador português Pedro Costa.

DESPORTO

Os velejadores José Costa e Jorge Lima disputam hoje a regata das medalhas em 49er, num dia de jogos olímpicos em que Liliana Cá entra na final do disco e se iniciam as provas de canoagem.

Na vela, depois de fecharem a fase regular em sexto lugar, com 72 pontos, a 16 do pódio, os portugueses disputam a prova decisiva, muito bem colocados para, pelo menos, conquistarem um diploma olímpico, para os oito primeiros classificados.

Costa e Lima entram em ação pelas 15:33 locais (07:33 em Lisboa), na 'medal race' que sai de Enoshima, uma hora depois de Diogo Costa e Pedro Costa cumprirem a nona e 10.ª regatas, as últimas, no 470.

A canoagem arrancou logo pela manhã com Joana Vasconcelos e com Teresa Portela, em ação na qualificação do K1 200 metros.

Joana Vasconcelos foi hoje eliminada na prova de K1 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao falhar o apuramento para as meias-finais. Já Teresa Portela qualificou-se diretamente para as meias-finais da prova de K1 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, após ter sido segunda classificada na sua eliminatória.

Hoje entrou também em ação Fernando Pimenta, no K1 1.000 metros, com qualificação. Fernando Pimenta apurou-se hoje diretamente para as meias-finais da prova de K1 1.000 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao vencer a sua eliminatória.

No Estádio Nacional, onde decorre o atletismo, o dia começou bem cedo, com as participações de Salomé Afonso e Marta Pen, nas eliminatórias dos 1.500 metros, contudom ambas foram eliminadas e ficaram de fora das semifinais da distância

Já Lorène Bazolo qualificou-se hoje para as semifinais da prova dos 200 metros dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao terminar em segundo lugar na quinta série de eliminatórias, com o tempo de 23,21 segundos

As semifinais estão aprazadas para as 19:25 locais (11:25 em Lisboa), ainda que o destaque seja a presença de Liliana Cá na final do lançamento do disco.

LUSOFONIA

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, termina hoje uma visita de três dias ao Brasil, com uma reunião, em Brasília, com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Depois de se ter encontrado com antigos chefes de Estado -- Michel Temer, Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso -- Marcelo Rebelo de Sousa termina a visita com um encontro restrito no Palácio da Alvorada.

Antes disso, o chefe de Estado português é recebido pelo presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira.

SOCIEDADE

Os alunos do secundário vão hoje conhecer os resultados dos exames nacionais, pouco mais de duas semanas depois de ter terminado a primeira fase, em que foram avaliados mais de 150 mil estudantes.

As notas das provas são hoje afixadas e os finalistas têm até sexta-feira para decidir se vão à segunda fase, que arranca no dia 01 de setembro.

À semelhança do ano passado, estes exames não são necessários para concluir o secundário, servindo apenas como prova de ingresso ou para melhorar a nota interna, uma possibilidade introduzida este ano por decisão da Assembleia da República.