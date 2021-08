Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A 82.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai hoje para a estrada, marcada pela aguardada luta entre a W52-FC Porto e a Efapel e o mais sério teste ao domínio da prova pelos 'dragões'.

Amaro Antunes, João Rodrigues e Joni Brandão são os nomes a 'abater' pela concorrência, mas todos os três claros candidatos dentro da equipa 'azul e branca' a levar de vencida mais esta edição da prova, cujos principais opositores deverão ser outros ex-'dragões', António Carvalho (Efapel) e Gustavo Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel).

O pelotão da volta portuguesa arranca para cumprir 1.568,6 quilómetros, em prova que decorre até 15 de agosto, com partida em Lisboa e meta final em Viseu.

A prova arranca com um prólogo com partida e chegada na Praça do Império, em Lisboa, um contrarrelógio individual de 5,4 quilómetros.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A programação do festival internacional de cinema de Locarno, que decorre entre hoje e 14 de agosto naquela localidade suíça, vai incluir obras dos portugueses Salomé Lamas, Joaquim Pinto e Nuno Leonel, assim como de Samuel Barbosa.

Numa edição que vai contar com a atriz Leonor Silveira entre os jurados da competição internacional, Salomé Lamas vai apresentar "Hotel Royal", no concurso Curtas de Autor da secção Pardo di Domani (Leopardo de Amanhã), enquanto Joaquim Pinto e Nuno Leonel estreiam a trilogia "Pathos Ethos Logos", fora de competição.

Samuel Barbosa apresenta, na secção História(s) do Cinema, o seu documentário "Távola de Rocha", sobre o realizador Paulo Rocha, sendo o único filme daquela secção de Locarno elegível para o prémio de primeira obra.

A presença portuguesa em Locarno, festival que tem dado atenção ao cinema nacional e onde Pedro Costa conquistou, em 2019, o prémio máximo, o Leopardo de Ouro, com "Vitalina Varela", é completada com a presença de Leonor Silveira no júri da competição internacional, ao lado da realizadora norte-americana Eliza Hittman, do também norte-americano artista e cineasta Kevin Jerome Everson, da atriz italiana Isabella Ferrari e do realizador da Costa do Marfim Philippe Lacôte.

DESPORTO

O Benfica inicia o ataque à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol, defrontando em Moscovo o Spartak, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da prova.

Depois de terem falhado o objetivo na temporada passada, ao serem eliminados no 'play-off', os 'encarnados' voltam a tentar este ano, novamente comandados por Jorge Jesus, que no seu regresso, acabou por concluir a temporada sem qualquer título conquistado.

Pela frente, o Benfica vai ter um conjunto russo agora orientado pelo português Rui Vitória, técnico que rendeu precisamente Jorge Jesus quando este deixou os 'encarnados' para ir representar os rivais Sporting.

INTERNACIONAL

A conferência internacional de doadores para o Líbano, que decorre hoje, organizada pela França e pelas Nações Unidas, visa recolher 295 milhões de euros em ajuda de emergência, precisamente um ano após a explosão no porto de Beirute.

Ao anunciar na segunda-feira a reunião de doadores, a presidência francesa sublinhou tratar-se de "voltar a socorrer o povo libanês", depois de terem sido arrecadados 280 milhões de euros durante uma primeira conferência internacional, em agosto de 2020, realizada cinco dias após a explosão que matou mais de 200 pessoas e traumatizou o país.

"As Nações Unidas avaliam em mais de 350 milhões de dólares [295 milhões de euros] as novas necessidades que terão de ser atendidas nas áreas da alimentação, educação, saúde e saneamento de água", segundo um comunicado do Eliseu, a presidência francesa.

A escolha da data coincide com o primeiro aniversário da tragédia e, além de fazer um balanço da situação atual, visa aumentar a pressão para a formação de um governo libanês.

Na conferência de hoje participam cerca de 40 líderes políticos ou representantes de organismos internacionais, como o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, ou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

LUSOFONIA

A União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau (UNTG), principal central sindical do país, inicia hoje mais um período de greve na função pública guineense, no âmbito de um protesto que realiza há meses para reivindicar melhores condições de trabalho.

A central sindical tem convocado, desde dezembro, ondas de greves gerais na função pública, para exigir do Governo, entre outras reivindicações, a exoneração de funcionários contratados sem concurso público, a melhoria das condições laborais e o aumento do salário mínimo dos atuais 50.000 francos cfa (76 euros) para o dobro.

Outras das razões avançadas pela UNTG é a atual situação socioeconómica do país.

A sociedade civil guineense tem criticado o aumento de preços de bens essenciais registados no país, bem como o aumento de impostos, quando a economia do país foi afetada pela pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A UNTG iniciou em julho uma série de protestos de rua por ocasião do dia do trabalhador de guineense, celebrado terça-feira, feriado nacional, que assinala o massacre de Pindjiguiti, quando a polícia colonial portuguesa reprimiu um protesto de trabalhadores guineenses, provocando pelo menos 50 mortos.

PAÍS

As autoridades de saúde da Madeira realizam hoje o segundo 'open day' para vacinar adolescentes a partir dos 12 anos contra a covid-19, depois de no sábado mais de 1.200 residentes na região desta faixa etária terem sido vacinados.

O objetivo do Governo da Madeira é ter cerca de 20 mil jovens vacinados contra a covid-19 na região para permitir o início do novo ano letivo em segurança.

No continente, de acordo com recomendações da Direção-Geral da Saúde, a vacinação de jovens com idades entre 12 e 15 anos sem doenças tem de ter prescrição médica. No caso dos adolescentes que tenham comorbilidades associadas, a vacinação contra a covid-19 é prioritária.

O executivo madeirense já anunciou que pretende realizar outras iniciativas de 'casa aberta' para vacinação dos adolescentes em outros concelhos da região, incluindo a ilha do Porto Santo, onde muitos jovens passam férias. Para sexta-feira está também já agendado outro 'open day' no Funchal.

A Madeira já administrou mais de 305 mil vacinas contra a covid-19, sendo que mais de 176 mil correspondem à primeira dose e quase 142 mil à segunda. Desta forma, 56% da população residente no arquipélago, cerca de 250 mil pessoas, já tem a vacinação completa e 69% vacinação iniciada.

SOCIEDADE

Trabalhadores do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa e representantes sindicais juntam-se hoje em protesto, em frente à instituição, contra a criação de um banco de horas.

O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses afirmam em comunicado conjunto que esta é a primeira instituição pública a tentar pôr em prática uma medida que "penaliza os trabalhadores", afirmando que o IPO "precisa de mais trabalhadores".

Uma circular da administração de 21 de julho informa da decisão de iniciar procedimentos com vista à aplicação do regime de banco de horas grupal" (o banco de horas grupal pode ser aplicado aos trabalhadores de uma equipa mediante um referendo e o "sim" de, pelo menos, 65% desses trabalhadores).

Segundo os sindicatos, os trabalhadores rejeitam o banco de horas por considerarem que "legaliza a desregulação do horário, aumenta a carga horária, elimina o pagamento do trabalho extraordinário". Consideram ainda que reduz os rendimentos e coloca em causa a conciliação da vida profissional e familiar.

O Ministério da Administração Interna (MAI) volta hoje às negociações com os representantes dos sindicatos e das associações socioprofissionais da GNR e da PSP depois de estes terem rejeitado o valor de subsídio de risco proposto pelo Governo.

A 28 julho os representantes das policias afirmaram que saíram desiludidos da reunião no MAI e esta terça-feira o Sindicato dos Profissionais de Polícia anunciou que não vai comparecer em mais uma ronda de negociações, acusando o Governo de manipulação.

Inicialmente, o MAI tinha proposto aumentos de 68 euros para as funções de ronda e patrulha, 59 para funções de comando e 48 para os restantes, face a um suplemento por serviço nas forças de segurança atual de 31,98 euros.

Posteriormente, o valor apresentado foi de 100 euros para todos os elementos da PSP e da GNR, representando um aumento de 68 euros.