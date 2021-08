Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca hoje com mais de 52 mil vagas disponíveis em cerca dez mil cursos.

Até 20 de agosto, os finalistas do secundário podem candidatar-se na primeira fase do concurso em que os lugares disponíveis aumentaram pelo sexto ano consecutivo, depois de, no ano passado, o concurso nacional de acesso ao ensino superior ter registado o maior número de candidatos das últimas duas décadas.

No total, as universidades e politécnicos disponibilizaram 52.242 vagas para o próximo ano letivo no âmbito do concurso geral de acesso, segundo dados disponibilizados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES).

As instituições de ensino superior de Lisboa e do Porto representam quase metade dos lugares disponíveis e tiveram o maior reforço, com mais de 200 vagas adicionais em relação ao ano anterior, nas universidades do Porto e Nova de Lisboa.

A Universidade de Aveiro teve também um aumento semelhante, devido à abertura de três dos 17 novos cursos que vão passar a estar disponíveis no próximo ano e que representam, sobretudo, uma aposta em áreas de tecnologia.

Os números divulgados pela DGES há uma semana mostram também o aumento de 3% nas áreas digitais, sobretudo nas instituições em localizadas em regiões com menor pressão demográfica, onde o aumento foi de 3,4% nestes cursos e 2% na generalidade da oferta.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O coletivo Aurora Negra convidou artistas como Welket Bungué, Jaja Rolim, Júlio Brechó e Melissa Rodrigues para criarem "um momento de celebração e resiliência", através das artes, entre hoje e domingo, no Espaço Alkantara, em Lisboa.

O encontro tem por título "Kilombo", que significa lugar de reunião, resistência e partilha, e curadoria do coletivo Aurora Negra, formado pelas atrizes e curadoras Cleo Diára, Nádia Yracema e Isabél Zuaa, que há um ano mantêm vivo o projeto de combate à invisibilidade dos corpos negros no meio artístico português.

Hoje, a partir das 16:00, "Kilombo" conta com as participações do cineasta Welket Bungué ("Trilogia Carbono"), do músico Júlio Brechó ("Memórias da Pequena África") e as atuações de Jaja Rolim ("Kebra 3000") e Didi ("A arte do desbunde").

No sábado, Melissa Rodrigues e Dori Nigro irão dinamizar a oficina-conversa "Coronas in the Sky, Not a Manifesto! Um ensaio em afrofuturismo e libertação", e depois serão apresentados os trabalhos em vídeo dos artistas Gio Lourenço e Inês Oliveira ("Black Bird") e David Amado ("Velveteen"). No domingo, vão atuar Bruno Huca ("Auroro Negro"), Venga Venga ("Croma") e Roxana ("Investigação em Curso"), numa programação que conta ainda com as participações dos DJ Lucy e Cigarra.

Em simultâneo, ficam patentes, no Espaço Alkantara, as exposições das artistas Filipa Bossuet e Preta.Preta.

A curta-metragem de Salomé Lamas "Hotel Royal" tem hoje estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Locarno, integrada no concurso de 'curtas' de autor da secção "Pardo di domani" ("Leopardo de Amanhã").

O filme conta com a participação dos atores Ana Moreira, Carloto Cotta e Tomás Antunes, fotografia de Rui Xavier, produção de O Som e a Fúria e da cooperativa Curtas Metragens, e define-se como "um fragmento" do mosaico das sociedades contemporâneas, ao centrar-se na camareira de um hotel, incapaz de se relacionar com o exterior.

A programação do festival de Locarno, que teve início na quarta-feira, decorre até dia 14 e inclui ainda "A Távola de Rocha", de Samuel Barbosa, sobre o universo do cineasta Paulo Rocha, que se estreia no próximo domingo, na secção História(s) do Cinema, e a trilogia "Pathos Ethos Logos", de Joaquim Pinto e Nuno Leonel, mostrada fora de competição.

A presença portuguesa em Locarno, onde o realizador Pedro Costa conquistou, em 2019, o prémio máximo, o Leopardo de Ouro, com "Vitalina Varela", é completada com a presença de Leonor Silveira no júri da competição internacional, ao lado da realizadora norte-americana Eliza Hittman, do também norte-americano Kevin Jerome Everson, cineasta, da atriz italiana Isabella Ferrari e do realizador da Costa do Marfim Philippe Lacôte.

DESPORTO

A época 2021/22 da I Liga de futebol arranca hoje com a receção do Sporting, campeão nacional, ao Vizela, equipa recém-promovida e que regressa ao escalão principal 36 anos após a única presença.

Os 'leões', que mantém como treinador Rúben Amorim, entram em campo a partir das 20:15, no que será também o regresso dos adeptos em todos os clubes.

Na Supertaça, que abriu no último sábado a época, com a vitória do Sporting diante do Sporting de Braga (2-1), o Estádio Municipal de Aveiro teve parcialmente público, e no campeonato será também possível em todos os campos, até 33% da capacidade dos estádios.

O português Rafael Reis (Efapel) vai tentar manter hoje a camisola amarela na segunda etapa da 82.ª Volta a Portugal, que começa na estreante Ponte de Sor e proporciona a única incursão alentejana na prova.

Reis arranca com 13 segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa uruguaio Mauricio Moreira, numa etapa em que vão ser percorridos 162,1 quilómetros até Castelo Branco, uma das mais tradicionais chegadas da Volta e uma das raras oportunidades para os 'sprinters' nesta edição.

Numa etapa essencialmente plana, os 123 corredores vão ter como única dificuldade do dia a subida de Monte Palheiros, uma montanha de terceira categoria, aos 71,8 quilómetros.

INTERNACIONAL

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje para discutir a degradação da situação no Afeganistão, sessão realizada a pedido do Governo afegão e apoiada pela Noruega e Estónia, numa altura em que os talibãs voltaram a controlar grande parte do território do país.

A última reunião do Conselho de Segurança sobre o Afeganistão foi em junho, mas, desde então, a situação deteriorou-se rapidamente no país dilacerado pela guerra.

Os talibãs controlam grandes áreas rurais e estão agora a entrar em conflito com as forças do Governo de Cabul em várias cidades importantes, incluindo Herat, perto da fronteira ocidental com o Irão, e Kandahar, no sul.

Os combates acontecem desde maio, quando as forças dos Estados Unidos e internacionais iniciaram a retirada do país, que deve ser concluída a 31 deste mês para os soldados norte-americanos.

O exército afegão e o comando militar dos Estados Unidos têm vindo a intensificar os ataques aéreos contra os insurgentes que, por seu lado, avisaram quarta-feira que, como retaliação, atacariam alvos associados a altos funcionários do governo de Cabul.

LUSOFONIA

O Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano apresenta hoje os resultados preliminares do quinto Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2021) de Cabo Verde, a maior operação estatística do arquipélago.

A operação decorreu no terreno, com a recolha de dados totalmente em formato digital, de 16 de junho a 07 de julho, em alojamentos familiares e coletivos, hotéis, estabelecimentos turísticos, hospitais, estabelecimentos prisionais e quartéis, incluindo ainda pessoas sem-abrigo.

Cabo Verde já realizou quatro recenseamentos após a independência, em 1980, 1990, 2000 e 2010. No anterior, realizado em 2010, a população residente no arquipélago então contabilizada foi de 491.875 pessoas, além de 114.469 edifícios e 141.761 alojamentos.

Atualmente, as estimativas apontam para cerca de 550.000 habitantes em Cabo Verde.

O quinto Recenseamento Geral da População e Habitação deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19.

A realização da operação está estimada em cerca de 700 milhões de escudos (6,3 milhões de euros), financiados, além do Governo de Cabo Verde, pela Cooperação Luxemburguesa, União Europeia, Escritório Conjunto das Nações Unidas e a Cooperação Espanhola.