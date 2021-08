Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

Os serviços da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) vão sofrer perturbações hoje, entre as 08:30 e as 14:00, devido à realização de um plenário geral de trabalhadores.

Uma nota divulgada pela empresa de transporte público indica que "todas as viagens com partida até às 08:30 estão asseguradas", mas que "a partir dessa hora, poderão começar a verificar-se perturbações de serviço, prevendo-se maior incidência a partir das 09:00".

As perturbações poderão fazer-se sentir até às 14:00, hora em que se prevê que o serviço retome progressivamente a normalidade.

Os clientes de títulos Andante poderão usar, como alternativa de transporte, os operadores aderentes - Metro do Porto e CP - Comboios de Portugal e outros operadores rodoviários, nas respetivas áreas de validade/zonamentos.

O coordenador da Comissão de Trabalhadores da STCP, Mário Ramos, explicou à Lusa que o plenário pretende informar os trabalhadores sobre a situação social da empresa que, tal como outros operadores, registou quebras de receita devido à pandemia de covid-19.

A STCP assegura o transporte coletivo público rodoviário de passageiros na Área Metropolitana do Porto, em regime de exclusividade dentro dos limites do concelho do Porto e no regime geral de concessão nos concelhos limítrofes -- Matosinhos, Maia, Valongo, Gondomar e Vila Nova de Gaia.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Festival L'Agosto volta hoje a Guimarães para apresentar nomes como Lena D'A´gua, Sean Riley & The Slowriders e Lui´s Severo.

Cancelado em 2020 por causa da pandemia de covid-19, o L'Agosto vai ter dois espetáculos por dia, às 19:30 e às 21:00, nos Jardins do Museu Alberto Sampaio, de hoje a sábado.

O festival começa com Sereias e Gator the Aligator, seguindo-se 10.000 Russos e Lena D'Água, na sexta-feira. Termina, no sábado, com Luís Severo e Sean Riley & The Slowriders.

O Festival N2 acontece, entre hoje e sábado, em Chaves, levando a dois palcos da cidade nomes como Clã, David Fonseca, Gisela João e Cláudia Pascoal.

Com entrada gratuita, mas sujeito a uma lotação "extremamente limitada", no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso e no Forte São Neutel, começa com Filipe Keil, Valter Lobo, La Habitacion Roja e Gisela João.

O festival tem por tema a Estrada Nacional (EN) 2, a maior do país, que liga Chaves a Faro, ao longo de 739 quilómetros.

DESPORTO

Paços de Ferreira e Santa Clara iniciam hoje o caminho na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, com receções ao Larne, da Irlanda do Norte, e Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, respetivamente.

Os pacenses são os primeiros a entrar em ação, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, a partir das 19:00, naquele que será o segundo jogo oficial dos 'castores' em 2021/22, depois afastarem na primeira fase da Taça da Liga o Gil Vicente, no desempate por grandes penalidades.

Por sua vez, o Santa Clara inicia esta etapa da nova competição no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, pelas 20:30, diante dos eslovenos.

Ao contrário dos pacenses, o Santa Clara chegou a esta fase após eliminar o Shkupi, da Macedónia do Norte, e realizou ainda outra partida oficial para a Taça da Liga, na qual afastou o secundário Farense, através da marca de penáltis.

Os encontros da segunda mão da terceira pré-eliminatória estão agendados para 10 e 12 de agosto.

O ciclista português Rafael Reis (Efapel) vai partir hoje para a primeira etapa em linha da 82.ª Volta a Portugal com a missão de defender a camisola amarela que conquistou no prólogo.

Um dia depois de ter conquistado a primeira amarela em Lisboa, os 126 ciclistas que compõem o pelotão desta edição têm pela frente 175,8 quilómetros entre Torres Vedras e Setúbal, enfrentando pelo caminho, ao quilómetro 13, a primeira contagem de montanha desta edição, uma quarta categoria localizada em Sobral de Monte Agraço.

A primeira grande dificuldade da jornada e da Volta, a subida ao Alto da Arrábida, uma contagem de segunda categoria, surge ao quilómetro 162, antecedendo a sempre rápida descida até à meta, instalada, como sempre, na Avenida Luísa Todi.

INTERNACIONAL

O Conselho Constitucional de França aprecia hoje a legalidade da imposição do passe sanitário no país face ao aumento de casos de covid-19, decisão que, uma vez aprovada, entrará em vigor a 09 deste mês.

Caso a lei seja aprovada -- além do passe sanitário, inclui uma cláusula de vacinação obrigatória para os profissionais de saúde e outras pessoas que trabalhem em hospitais e lares --, a imposição estende-se a restaurantes, hotéis, unidades médicas (menos urgências) ou transportes, como comboios de longo curso.

Na terça-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, que viu o Governo francês aprovar a lei a 25 de julho, avisou que sem passe sanitário a França teria de voltar a um novo confinamento e alertou para a necessidade de travar a expansão do novo coronavírus, designadamente da variante Delta.

"Sem o passe sanitário, teríamos de fechar tudo, ou seja, fazer pagar a toda a gente as consequências do vírus", avisou Macron num vídeo publicado nas redes sociais.

O passe sanitário é uma das medidas que tem causado mais controvérsia em França, com muitos franceses a recusarem vacinar-se para frequentarem bares, restaurantes ou cinemas, tendo estado a promover manifestações contra a medida.

LUSOFONIA

O Governo timorense decidiu aplicar, a partir de hoje, duas cercas sanitárias em duas zonas da Região Administrativa Especial de Oecusse-Ambeno (RAEOA), como medida de controlo da pandemia da covid-19.

Em comunicado, o executivo explicou ter aprovado a aplicação de cercas nos sucos (divisão administrativa) de Naimeco, no Posto Administrativo de Pante Macassar, e de Bobometo, no Posto Administrativo de Oesilo, entre 05 e 18 de agosto.

"É proibida de circulação de pessoas entre as referidas áreas, salvo em casos devidamente fundamentados por razões de segurança pública, saúde pública, assistência humanitária, manutenção dos sistemas de abastecimento público ou de realização do interesse público", referiu o Governo, após uma reunião do Conselho de Ministros.

"Não estão abrangidos por esta interdição de circulação os indivíduos que comprovem a vacinação completa (duas doses) contra a covid-19, bem como os menores de 6 anos que os acompanhem", acrescenta-se na nota.

Além destas, estão em vigor cercas sanitárias nos municípios de Díli e Ermera e o confinamento administrativo em dois postos desta última região, nomeadamente Ermera e Railaco.

Timor-Leste tem atualmente 1.084 casos ativos no país, mais de metade (588) em Ermera, com 291 em Díli e 49 em Viqueque, segundo os dados divulgados na terça-feira pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC).