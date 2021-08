Saiba aqui que notícias marcam a agenda de hoje

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 para os jovens entre 12 e 15 anos fica hoje disponível, sendo possível realizar o pedido até sábado.

Durante três dias, a plataforma para realizar o pedido de agendamento vai estar disponível exclusivamente para esta faixa etária, para a qual já estão previstos dois períodos para a administração das primeiras doses de vacina.

De acordo com o calendário divulgado na quarta-feira pela 'task-force' que coordena o processo de vacinação contra a covid-19, os jovens a partir dos 12 anos que façam o autoagendamento até sábado serão vacinados em dois fins de semana: 21 e 22 de agosto e 28 e 29 de agosto.

Depois, as segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12 e de 18 e 19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.

O autoagendamento da vacina, que é feito através do portal www.covid19.min-saude.pt, volta depois a estar disponível para os utentes com idade igual ou superior a 18 anos a partir de 15 de agosto.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Paços de Ferreira e Santa Clara procuram hoje confirmar fora os triunfos alcançados na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, com os pacenses em casa do Larne, e os açorianos do Olimpija Ljubljana.

Para o Santa Clara, que venceu na primeira mão por 2-0, o jogo na Eslovénia tem, apesar da vantagem, dificuldade acrescida, num momento em que o plantel tem várias baixas, com nove jogadores com resultados positivos ao novo coronavírus.

Caso consiga ultrapassar a eliminatória, o Santa Clara encontrará no 'play-off', que apura para a fase de grupos, o vencedor da eliminatória entre os russos do Sochi e os sérvios do Partizan, que no primeiro jogo empataram 1-1 na Rússia.

Já o Paços de Ferreira visita hoje o Larne, da Irlanda do Norte, praticamente com a qualificação assegurada, depois de ter goleado em casa por 4-0. Em caso de sucesso, os pacenses vão defrontar no 'play off' o Tottenham, de Nuno Espírito Santo.

O espanhol Alejandro Marque (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) continua hoje a defender a camisola amarela na Volta a Portugal em bicicleta, numa sétima etapa que liga Felgueiras e Bragança.

Ao longo dos 193,2 quilómetros do percurso, os ciclistas terão de passar por uma contagem de montanha de segunda categoria e três de terceira, a última das quais a 25 quilómetros da meta.

Marque, vencedor da Volta em 2013, tem cinco segundos de avanço sobre o português Amaro Antunes (W52-FC Porto), que conquistou a última edição da prova.

O português Frederico Figueiredo (Efapel) é o quarto classificado, a 25 segundos de Marque.

CULTURA

Os museus, monumentos e palácios tutelados pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) vão celebrar hoje o Dia Internacional da Juventude com entradas gratuitas para jovens entre os 12 e os 29 anos.

As comemorações desta data são promovidas pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, às quais a DGPC se associa, abrindo as portas de museus e monumentos aos jovens desta faixa etária com gratuitidade também para atividades inspiradas na alimentação, ambiente e sustentabilidade.

Este ano, a data vai ser usada para assinalar e promover a visão dos jovens sobre o tema "Transformar Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil para a Saúde Humana e Planetária", e serão desenvolvidas iniciativas que apelem a adesão da população jovem à reflexão.

"Quarteto de Alba" é o título da peça que a Companhia de Teatro Lendias d'Encantar, de Beja, vai apresentar na Colômbia, a partir de hoje, primeiro em Bogotá e, mais tarde, em Medellín.

As apresentações, a convite da Colombian Theatre Corporation, estão marcadas para hoje, em Bogotá, e para os dias 17 e 18, em Medellín, no âmbito do 30.º aniversário do Festival Mujeres en Escena por la Paz.

A peça, escrita e encenada por Carlos Gil Zamora, é "uma crónica no feminino sobre uma civilização que perde dignidade, mas que mantém a esperança".

ECONOMIA

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) divulga hoje o relatório mensal do mercado petrolífero, após o conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos ter afirmado que a OPEP+ "não está a fazer o suficiente" na produção de petróleo.

"Os custos crescentes dos combustíveis, se não forem controlados, podem prejudicar a recuperação mundial que está em curso. Embora a OPEP+ tenha chegado recentemente a acordo para aumentar a produção, esta ainda não eliminou os cortes feitos durante a pandemia", afirmou Jake Sullivan na quarta-feira.

Os membros da OPEP e 10 aliados, que constituem a OPEP+, chegaram a acordo em meados de julho para continuar a aumentar modestamente a sua produção a partir de agosto. O acordo prevê que os 23 membros do grupo aumentem a sua produção em 400.000 barris por dia a cada mês.

"Apesar de não serem membros da OPEP, os Estados Unidos vão sempre recorrer aos seus parceiros internacionais para questões importantes que afetam os nossos assuntos económicos e a segurança nacional", adiantou.

No início da pandemia de covid-19, a aliança OPEP+ comprometeu-se, em abril de 2020, a retirar do mercado 9,7 milhões de barris por dia e depois a repor progressivamente a produção.

INTERNACIONAL

Um tribunal marroquino começa hoje a decidir o destino de um ativista da minoria uigur detido em julho em Casablanca após um alerta emitido pela Interpol por suposta filiação numa organização integrada nas listas de grupos terroristas em vários países.

A China solicitou a Marrocos a extradição de Aishan Yidiresi, de 33 anos, nome utilizado no passaporte turco, depois de Pequim vincular os conflitos em Xinjiang (noroeste) a grupos separatistas como o Movimento do Turquestão Oriental, enquanto os uigures -- exilados -- consideram que a violência é o resultado da repressão que alegam sofrer pelo governo de Xi Jinping.

A plataforma "Voice of Uyghurs" ("A Voz dos Uigures"), que defende os direitos do povo uigur na Internet, garantiu que Aishan Yidiresi, ou Hidriss Hassan no passaporte chinês, tem autorização de residência turca e "não tem ficha criminal e nunca participou em ações violentas".

A 27 de julho, a Amnistia Internacional (AI) pediu a Marrocos para não extraditar para a China o ativista, temendo que possa ser torturado, depois de ter divulgado um relatório pormenorizando como centenas de milhares de uigures de Xinjiang são vítimas de detenção arbitrária e em massa, doutrinação e tortura, numa campanha para erradicar a religião muçulmana, as suas tradições e as línguas das minorias deste credo.

LUSOFONIA

A Zâmbia escolhe hoje um Presidente para os próximos cinco anos, num escrutínio de desfecho imprevisível entre os dois principais candidatos, o atual chefe de Estado, Edgar Lungu, e Hakainde Hichilema.

As sondagens apontam para uma distância muito curta entre os dois principais candidatos, entre um total de 16 pretendentes à "State House", em Lusaca, e a economia assume-se como o principal campo de batalha.

Os críticos de Edgar Lungu acusam-no de restrição sistemática das liberdades democráticas, fechando órgãos de comunicação social e detendo políticos da oposição.

O Presidente reclama a modernização das infraestruturas do país, com a construção de escolas, hospitais e autoestradas.

Hichilema denuncia o acentuado aumento da dívida pública - 118,7% do PIB -, a corrupção e a escalada da inflação -- atualmente nos 22%.

Mais de metade dos 17 milhões de zambianos vive abaixo do limiar de pobreza, mas os preços da alimentação são hoje um terço mais caros do que há um ano.

SOCIEDADE

A peregrinação internacional aniversária de agosto começa no Santuário de Fátima, limitada a 15 mil fiéis nas celebrações devido à pandemia de covid-19 e presidida pelo arcebispo do Luxemburgo, onde 15% da população é portuguesa.

Esta peregrinação integra a peregrinação nacional do migrante e do refugiado, no âmbito da 49.ª Semana Nacional de Migrações, que começou em 08 de agosto e termina no domingo

A semana tem como tema "Rumo a um nós cada vez maior", o título da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que se assinala em 26 de setembro.

A peregrinação, considerada como a peregrinação dos emigrantes, começa às 21:30 com a recitação do terço, seguindo-se a procissão das velas e a celebração da palavra.

Na sexta-feira, às 09:00 é recitado o terço, realizando-se, uma hora mais tarde, a missa, que inclui uma palavra dirigida aos doentes. As celebrações terminam com a procissão do adeus.

Esta é a segunda vez que o arcebispo do Luxemburgo, o cardeal jesuíta Jean-Claude Hollerich, preside a uma peregrinação aniversária no Santuário de Fátima, depois de o ter feito em agosto de 2013.