PPM lamenta que CMF tenha de ser “chamada à atenção” antes de agir

Américo Silva Dias, candidato independente do PPM-Madeira à presidência da Câmara Municipal do Funchal, havia acusado o actual executivo de inércia perante “o estado de sujidade das ruas e passeios públicos da cidade, mais concretamente na zona que circunda a Universidade da Madeira.”

A candidatura do PPM colocou vídeos nas suas redes sociais a chamar à atenção para essa situação, o que, avança agora, “surtiu o efeito desejado”. Em comunicado, o partido afirma que “foram vistos nesse local funcionários da Câmara a varrer e a limpar”.

Só se lamenta é que este executivo tenha de ser chamado à atenção e em vésperas de eleições para melhor cuidar da cidade que é de todos nós. Américo Silva Dias, candidato independente do PPM-Madeira à CMF



Américo Silva Dias promete continuar “neste novo rumo para a cidade, pedindo a rápida intervenção em todo o património arbóreo que está em risco iminente de queda.” Avança que o executivo camarário já foi alertado para o risco de queda de algumas árvores na Avenida do Infante e no Jardim do Campo da Barca.