PPM alerta para perigo de queda de árvore no Campo da Barca

No dia em que caiu uma árvore no Largo da Fonte, no Monte, o PPM Madeira alerta para outro perigo semelhante no Campo da Barca.

“Hoje visitamos mais alguns espaços arbóreos no Funchal e detectamos mais uma árvore em grande perigo de queda, desta feita junto ao jardim do Campo da Barca por detrás do Centro de Saúde Dr. Agostinho Cardoso, onde uma árvore se encontra completamente oca estando está também em perigo eminente de queda”, alerta o PPM Madeira.

A candidatura à Câmara do Funchal diz já ter alertado, a 9 de Julho, para a possível queda de outras árvores