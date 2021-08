Miguel Castro desafia Miguel Gouveia

O Candidato do Partido Chega-Madeira à Câmara Municipal, Miguel Castro, veio esta tarde desafiar o actual presidente da Câmara do Funchal Miguel Gouveia a expor publicamente os relatórios elaborados por Pedro Ginja sobre as árvores do Largo da Fonte na Freguesia do Monte.

Miguel Castro diz que após a resposta de Pedro Ginja à um jornal regional, alguém não está completamente à vontade com esta situação.

"Tendo em conta a responsabilidade política de Miguel Gouveia, o candidato do Chega vem defender que a única forma de demonstrar que a Câmara não acarreta qualquer tipo de culpa da situação ocorrida será expor publicamente os relatórios elaborados pelo avençado, Pedro Ginja.

Miguel Castro defende ainda que todas os processos das adjudicações pagas com dinheiros públicos devem estar expostas de forma a todos os contribuintes as poderem consultar", pode ler-se no comunicado enviado à comunicação social.