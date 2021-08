O último programa - Complexo Balnear da Barreirinha -, de um ciclo de 4, sobre as praias bandeira azul do Funchal. Um total de 4 programas onde pode conhecer as características de cada praia, conhecer as acessibilidades de cada espaço, e a opinião dos utentes. Escolha o Funchal para umas férias de qualidade e em segurança!