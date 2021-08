Banda Municipal do Funchal organiza Concertos de Verão

Os dois Concertos de Verão da Banda Municipal do Funchal – Artistas Funchalenses vão realizar-se nos dias 21 e 29 de Agosto, na sede da banda e no Solar do Aposento, Ponta Delgada, respectivamente.

O espectáculo musical de 21 de Agosto começa pelas 20h30 e será presencial para os sócios e entidades parceiras da banda, bem como para os familiares dos executantes.

Já o concerto de 29 de agosto, pelas 17 horas, será de entrada livre, mas sujeita a reserva ([email protected]). Pretende “promover a descentralização cultural, bem como dar a conhecer o Solar do Aposento, um imóvel de valor cultural, edificado em meados do século XVIII, constituindo-se assim, como uma tradicional casa madeirense abastada”, segundo explica a Banda Municipal do Funchal, em comunicado.

Devido à situação pandémica, e seguindo as recomendações das Autoridades de Saúde Regionais, para assistir aos concertos será necessário o uso de máscara e a realização e apresentação obrigatória de um teste à covid-19, com resultado negativo até 24h antes da hora de cada concerto.