Panda e personagens infantis animam Calheta e Ribeira Brava

O DIÁRIO, em parceria com as Câmaras Municipais da Calheta e da Ribeira Brava, promove, este domingo, pelas 11 horas, duas iniciativas especiais para assinalar o Dia da Criança, com espectáculos gratuitos dedicados ao público infantil e às famílias.

Na Calheta, o Porto de Recreio será palco de uma manhã repleta de animação, música e diversão, protagonizada por algumas das personagens mais populares do universo infantil, nomeadamente a Heidi, a Abelha Maia, o Pocoyo e a Ovelha Choné.

Já na Ribeira Brava, a celebração terá lugar na praceta junto à Escola Secundária Padre Manuel Álvares, onde decorrerá um concerto da Banda do Panda, igualmente de entrada gratuita. O espectáculo é uma produção da Lemon Entertainment e do Canal Panda.

Mas há mais na agenda deste domingo, 31 de Maio:

14h00: 4.ª etapa do Madeira Padel Tour/DIÁRIO, nos Jardins Panorâmicos do Lido;

16h00: O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, preside à entrega de prémios do concurso 'Sidras Tradicionais e Sidras IGP', a decorrer na XV Mostra Regional da Truta e Rota da Sidra, nos Terreiros - São Roque do Faial.

Principais acontecimentos registados no dia 31 de Maio, Dia Mundial Sem Tabaco, Dia Nacional do Pescador, Dia Mundial das Comunicações Sociais, Dia Nacional da Gastronomia, Dia Nacional do Folclore Português, Dia dos Irmãos e Dia Nacional das Colectividades:

1302 - D. Dinis concede novo foral à vila de Alenquer.

1819 - Nasce o poeta, jornalista e ensaísta norte-americano Walt Whitman, autor de "Leaves of Grass" de 1855.

1910 - Nasce a União da África do Sul., criada por uma convenção constitucional, em Durban, em 1908) e uma ato e um ato do Parlamento Britânico.

1911 - Fundação da editora Gallimard (França), por Gaston Gallimard, André Gide e Jean Schlumberger.

1924 - A China reconhece a URSS.

1926 - O Presidente da República Portuguesa, Bernardino Luís Machado Guimarães, depois de 72 horas de resistência ao Golpe de Estado, renúncia, entregando os poderes ao almirante Mendes Cabeçadas.

1942 -- II Guerra Mundial. Patriotas checos assassinam o dirigente da Gestapo, em Praga, Reinhard Heydrich.

1947 - Protestos de alunos na Faculdade de Medicina de Lisboa à ditadura do Estado Novo são calados com a intervenção violenta da polícia de choque. O professor António Flores, diretor da Faculdade, apresenta a demissão.

1961 - O Benfica conquista a Taça dos Clubes Campeões Europeus de futebol ao vencer na final o Barcelona por 3-2, no Wankdorf Stadion, em Berna, na Suíça.

1962 -- Morre, aos 56 anos, por execução, em Telavive, Israel, o nazi Adolf Eichmann, antigo chefe das SS, responsável pela deportação de milhões de judeus para os campos de extermínio.

1964 - É lido, por um grupo de teatro, "Grândola", o poema que Zeca Afonso escreveu em agradecimento à Sociedade Musical de Fraternidade Operária Grandolense -- "Música Velha".

1969 - Reúne no Porto a Convenção dos Socialistas Portugueses que reitera a posição política dos socialistas tal como ficou definida no manifesto "Ao País". António Macedo, Salgado Zenha, Mário Soares, Raul Rêgo, Teófilo Carvalho dos Santos e Vasco da Gama Fernandes assinam a declaração final em nome de todos os representantes.

1976 - A Indonésia completa a invasão e tomada de Timor-Leste.

1983 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a ocupação ilegal da Namíbia pela África do Sul.

1985 - A federação britânica de futebol determina a ausência das equipas inglesas de futebol das competições europeias, na época seguinte, após os incidentes de Heysel, Bélgica.

1986 -- Explosão do foguetão Ariane 2 na terceira fase de lançamento.

1988 - A Assembleia da República aprova a lei de exercício da actividade de radiodifusão no território nacional.

1991 - Assinatura do Acordo de Bicesse para a Paz em Angola entre o governo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), no poder, e a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

1992 - É inaugurado o Centro Internacional de Escultura, em Pero Pinheiro, Mafra.

1996 -- Morre, com 75 anos, o psicólogo norte-americano Timothy Leary, investigador, promotor do LSD e "guru" da comunidade hippy dos anos de 1960.

2001 -- Morre, aos 60 anos, Faisal al-Husseini, responsável palestiniano encarregado pela OLP do "dossier de Jerusalém", um dos principais negociadores com Israel.

2003 - O Concorde da Air France faz a última ligação aérea comercial entre, Nova Iorque, Aeroporto John Fitzgerald Kennedy, e Paris, Aeroporto Charles De Gaulle.

2004 -- Termina a instrução do processo Casa Pia. Paulo Pedroso, Herman José e Francisco Alves são ilibados. São pronunciados os restantes oito arguidos do processo.

- A RTP lança o canal RTPN, nova designação da NTV.

2005 - O antigo diretor do FBI Mark Felt, 91 anos, revela ter sido a fonte secreta dos jornalistas do Washington Post, "Garganta Funda", durante a investigação do caso "Watergatee" que levou à demissão do Presidente Richard Nixon.

- Demissão do primeiro-ministro francês Jean-Pierre Raffarin, após a vitória do "não" no referendo ao Tratado da Constituição Europeia. Domininque de Villepin é convidado a formar Governo.

2006 -- Morre, com 91 anos, Raymond Davis, Jr., físico e cientista norte-americano, Prémio Nobel da Física em 2002.

2007 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia um programa para garantir a meio milhão de pessoas - estudantes, professores e trabalhadores em formação - o acesso a preços reduzidos a um computador e à Internet de banda larga.

- O parlamento da Letónia elege o cirurgião Valdie Zatlers, de 52 anos, para a Presidência do país, em substituição de Vaira Vike-Freiberga.

- É detido o ex-general sérvio da Bósnia Zdravko Tolimir, próximo do general Radko Mladi, acusado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia de crimes de guerra e genocídio pelo massacre de Srebrenica, em 1995.

- O escritor Mário Cláudio recebe a comenda de Cavaleiro das Artes e das Letras, do Ministério da Cultura francês.

2008 - Manuela Ferreira Leite, 67 anos, torna-se a primeira mulher a presidir ao PSD, em 34 anos de história do partido, ao ganhar as eleições diretas antecipadas, sucedendo no cargo a Luís Filipe Menezes. É eleita com 37,6 por centos dos votos, seguida de Pedro Passos Coelho, com 31,07 por cento dos votos e de Pedro Santana Lopes com 29,82 por cento. Pedro Santana Lopes anuncia que cessa funções como líder parlamentar por discordar do projeto da nova presidente do partido.

- Morre, com 59 anos, o treinador de futebol Carlos Alhinho, antigo jogador do Benfica, Sporting e FC Porto e internacional português.

2010 - Israel ataca navios turcos com ajuda humanitária para a faixa de Gaza, matando pelo menos 10 ativistas de direitos humanos.

- Morre, aos 62 anos, o compositor argentino Rúben Juárez, intérprete de bandonéon, um dos mais genuínos autores do tango, na senda de Aníbal Troilo e Astor Piazzolla.

2011 -- Morre, aos 101 anos, o escritor e psiquiatra germano-neerlandês Hans Keilson.

2014 - O Valongo conquista o seu primeiro título de campeão nacional de hóquei em patins, ao vencer em casa o FC Porto por 5-3, em encontro da 30.ª e última jornada da prova.

- Na Turquia, a intervenção da polícia para desalojar do parque Gezi e da praça Taksim milhares de manifestantes, entre os quais deputados da oposição, desencadeia violentos confrontos de que resultam dezenas de feridos.

2017 - O parlamento da Macedónia elege um novo Governo de coligação centro-esquerda liderado pelo ex-líder da oposição Zoran Zaev, terminando um impasse político de seis meses.

- Um atentado com um carro armadilhado mata pelo menos 80 pessoas e fere mais de 300 em Cabul, perto do Palácio Presidencial, onde se encontram várias embaixadas e edifícios do Governo afegão.

2018 - O Departamento do Comércio norte-americano suspende a isenção dos direitos de importação de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México, uma decisão que dispara as tensões comerciais e provocará represálias dos parceiros.

- O avançado Daniel Podence rescinde o seu contrato com o Sporting, alegando justa causa, na sequência da invasão por adeptos da Academia do Sporting, em Alcochete, e das agressões à equipa de futebol.

2019 - O ex-secretário de Estado José Conde Rodrigues é condenado a quatro anos de prisão, suspensa por dois anos e seis meses, por peculato, enquanto José Magalhães, também ex-secretário de Estado, é absolvido do mesmo crime.

- PS, PCP, CDS e PEV aprovam, no parlamento, uma norma do Estatuto dos Magistrados Judiciais que permitirá aos juízes conselheiros um vencimento superior ao do primeiro-ministro.

2020 - Morre, aos 84 anos, Christo Vladimirov Javacheff, artista plástico búlgaro, conhecido por ter "embrulhado" monumentos como a Pont-Neuf, em Paris, e o Reichstag, em Berlim.

2021 - A poetisa Ana Luísa Amaral é galardoada com o XXX Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana, que reconhece uma obra poética que contribui de forma significativa para o património cultural deste conjunto de países.

2023 - O Sevilha conquista a Liga Europa pela sétima vez, ao derrotar a Roma (por 3 a 1, depois de empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e prolongamento), treinada pelo português José Mourinho, em Budapeste, Hungria.

2024 - O Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, é distinguido com o Prémio Museu do Ano 2024, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia.

- A Alemanha dá aval ao uso das suas armas contra alvos militares na Rússia, condicionado à defesa de Kharkiv, mas mantém a sua proibição ao fornecimento de mísseis de longo alcance Taurus, há muito pedidos por Kiev.

2025 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, anuncia que as tarifas sobre o aço importado, impostas em março, vão aumentar de 25% para 50%, para proteger a produção nacional.

- Rui Rocha demite-se da presidência da Iniciativa Liberal, após dois anos e meio de liderança.

- O Paris Saint-Germain conquista a Liga dos Campeões de futebol pela primeira vez na história, ao golear o Inter Milão, por 5-0, em Munique, na Alemanha.

Este é o centésimo quinquagésimo segundo dia do ano. Faltam 214 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: "Canto o ar livre, a liberdade, a tolerância, sob a sabedoria democrática que é o terreno firme para todos". Walt Whitman (1819-92), poeta norte-americano.