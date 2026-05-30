Mobilidade inter-ilhas bate recordes é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Subsídio soma 21,6 milhões de euros em apoios numa década e mantém procura em máximos históricos.

Padres no limite é outro dos destaques. Debate sobre exaustão no clero reacende-se numa Diocese onde há quem assegure quatro paróquias, com múltiplas responsabilidades a cargo.

Fique também a saber que Panda enche Funchal e Câmara de Lobos de alegria. Concelhos acolheram dois espectáculos que atraíram milhares de crianças e respectivos familiares.

E ainda: O homem da paz social. Brazão de Castro recorda três décadas no Governo, da construção do sistema educativo ao diálogo entre sindicatos e empresários.

Por fim, famílias de acolhimento procuram-se. Região tem apenas 16 agregados aptos a receber menores e lança campanha para reforçar rede de apoio.

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