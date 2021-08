A candidatura da Coligação Confiança às eleições Autárquicas no Funchal, que reúne o Partido Socialista (PS), Bloco de Esquerda (BE), Partido Pessoas Animais e Natureza (PAN), Partido da Terra (MPT) e Partido Democrático Republicano (PDR), entregou esta manhã de segunda-feira, no Palácio da Justiça, as listas de candidatos às próximas Eleições Autárquicas no concelho.

O candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, através de comunicado da coligação à imprensa, começou por explicar que “foram entregues os nomes das pessoas candidatas à CMF, à Assembleia Municipal e às 10 freguesias do Funchal”.

“Procurámos escolher os melhores, e os melhores estão efectivamente aqui connosco. Esta é uma candidatura que procura aliar a experiência e a juventude, trazendo para as rédeas da governação não só aqueles que têm o saber acumulado das suas carreiras, mas também um pouco da irreverência que necessitamos para fazer com que o Funchal dê um salto evolutivo.” Miguel Silva Gouveia, cabeça-de-lista da Coligação Confiança à CMF

No entender de Miguel Silva Gouveia, a lista da Coligação Confiança destaca-se "por ser ecléctica e intergeracional, sendo composta por pessoas com idades entre os 18 e os 84 anos, vindas dos mais variados quadrantes e diferentes meios profissionais."

Miguel Silva Gouveia também referiu que, do ponto de vista da igualdade de género, a lista é paritária, “com 47% de candidatas mulheres, e com uma média geral de idades que ronda os 46 anos.”

“Estas pessoas dão a cara pela sua cidade, são corajosas e independentes, e nunca falharam ao Funchal quando o Funchal precisou. Temos a certeza de que continuarão, nos próximos 4 anos, a dizer presente. A partir de hoje, vamos trabalhar em equipa para construir um concelho onde toda a gente seja promotora de desenvolvimento, uma cidade livre de bloqueios e onde as pessoas confiem na luta pelo bem comum.” Miguel Silva Gouveia, cabeça-de-lista da Coligação Confiança à CMF

E salienta que esta é uma "lista verdadeiramente aberta a todos e onde toda a gente tem lugar".

"Por isso, e porque a participação de cada um é valorizada, queremos que todos os funchalenses se envolvam neste nosso desígnio para a cidade e venham connosco fazer a diferença pelo Funchal”. Miguel Silva Gouveia, cabeça-de-lista da Coligação Confiança à CMF

O candidato deixou, por fim, a convicção de que este passo de formalização das listas vem dar ainda mais força para que continuar a ouvir as pessoas, a bater a todas as portas, a percorrer todas as veredas e becos, procurando que todos sintam esta onda de confiança que irá, no dia 26 de Setembro, merecer a confiança dos funchalenses.

"Será o Funchal que ficará a ganhar com a Coligação Confiança", concluiu.