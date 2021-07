Coligação Confiança quer investir na promoção e prevenção na área da saúde

Coligação Confiança quer investir em cultura de prevenção na área da saúde

A candidatura da Coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal reuniu, no Hospital Particular da Madeira, com a administração do Grupo HPA Saúde, prosseguindo um roteiro de trabalho com "o propósito de ouvir as entidades públicas e privadas do concelho, de modo a que estas se envolvam no processo de preparar o futuro da nossa cidade, criando uma plataforma que nos permita trabalhar em rede, para enfrentar os desafios com confiança", referiu Micaela Camacho, candidata a vereadora na CMF.

A visita contou com a presença do candidato à CMF, Miguel Silva Gouveia, de vários candidatos à equipa de vereação e do responsável pelo MPT-Madeira, Valter Rodrigues. Micaela Camacho começou por enaltecer que "o Grupo HPA Saúde emprega cerca de 400 pessoas, na sua maioria residentes no Funchal, o que representa uma responsabilidade social significativa para a nossa cidade", e agradeceu a todos os colaboradores do Grupo e à sua administração, também pela forma como o encontro decorreu.

Relembrando que o actual executivo da Câmara Municipal do Funchal tem investido em políticas de promoção da saúde para toda a comunidade, e demonstrado, em particular, especial atenção com a saúde dos seus 1700 colaboradores, o que levou, já este ano, à abertura de uma Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho na Autarquia, Micaela Camacho explicou que a Coligação procurou, nesta reunião, recolher ideias e colocar propostas à discussão com os profissionais do sector.