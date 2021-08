CDU aponta mentiras da coligação liderada pelo PS à Câmara do Funchal

A CDU realizou nesta tarde uma iniciativa política junto ao Gabinete Técnico das Zonas Altas, no concelho do Funchal, no Bairro da Ribeira Grande, na freguesia de Santo António, onde foram apontadas algumas "mentiras" da coligação liderada pelo PS no governo da Câmara Municipal do Funchal.

Como lembrou Edgar Silva, candidato à Presidência da Câmara Municipal do Funchal, "ao contrário do que prometeu, o PS na CMF tudo tem feito para desmantelar o Gabinete Técnico das Zonas Altas. A actual vereação tem reduzido o pessoal afecto ao Gabinete das Zonas Altas, tem retirado técnicos, tem diminuído capacidade operativa".

O candidato referiu que, "embora o PS tenha prometido valorizar o Gabinete das Zonas Altas, fez precisamente o oposto, só desmembrou um serviço que já era insuficiente no tempo do PSD. Ou seja, mudou, mas mudou para bem pior, mentindo às populações", já que diz, houve "um corte financeiro que fez passar o investimento nas zonas altas do Funchal dos 22% para 4,4%".

"A CDU coloca hoje junto ao Gabinete Técnico das Zonas Altas o 'mentirómetro' da mudança. Trata-se de uma placa evocativa das mentiras mais grosseiras desta vereação. A soma destas placas servirá para medir a extensão e a intensidade das mentiras da mudança por parte do PS no governo da CMF", disse, acrescentando que "a colocação do 'mentirómetreo' da mudança pretende identificar no Funchal as falsas promessas. O 'mentirómetro' será também colocado noutras localidades do concelho do Funchal para sinalizar a topografia das muitas mentiras, naquele que é o abismo entre o prometido pelo PS e aquela que é a realidade concreta da vida das populações no Funchal".