Quinteto de metais 'Madbrass5' volta a actuar, desta feita no Salão Nobre da Assembleia

A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) volta a apresentar-se num concerto com um dos seus ensembles de música de câmara, o Quinteto de Metais MadBrass5, neste sábado, 21 de Setembro, pelas 18h00, no histórico imóvel onde está sediada a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Um concerto que "realiza-se em conformidade com a parceria estabelecida com a Assembleia Legislativa da Madeira, integrado na iniciativa 'Parlamento Mais Perto'", informa o director artístico da OCM, Norberto Gomes.

"Para este concerto os dedicados músicos da secção dos metais da Orquestra Clássica da Madeira, Mário Pinto e Rui Vidal na trompete, Péter Víg na Trompa, Luís Rodrigues no Trombone e Fabien Filipe na Tuba, irão interpretar um belíssimo programa de grande valor artístico e musical com obras de Samuel Scheidt, Joseph Horovitz, Joly Braga Santos e Richard Roblee. Obras brilhantes e virtuosas destes compositores que preenchem a alma de quem toca e de quem ouve numa simbiose natural entre o intérprete e o ouvinte", refere ainda.

Sobre os compositores, de destacar o seguinte:

Samuel Scheidt nasceu em 1587 e foi um organista alemão, professor de música e compositor do período do Renascimento. Scheidt é conhecido como o pai da música de órgão alemã, pelas suas inovações na tablatura de órgão, o método usado na época para escrever partituras de órgão. Compôs música coral para vozes e instrumentos.

Joseph Horovitz nasceu em Viena em 1926. As suas composições variam amplamente desde o ballet, óperas, concertos de música de câmara, obras para metais, bandas e obras corais. Escreveu também mais de setenta obras para a televisão. Horovitz é membro do Royal College of Music tendo obtido dois prémios - Ivor Novello. Em 2002, recebeu o Prémio Nino Rota em Itália e, em 2007, foi agraciado com a Cruz de Honra Austríaca para a Ciência e Arte de Primeira Classe. Em 2008, a Worshipful Company of Musicians concedeu-lhe a Medalha Cobbett pelas suas composições de música de câmara.

Joly Braga Santos, compositor português que nasceu em 1924, aos 18 anos de idade iniciou a vida de compositor com a estreia do Noturno para violino e piano. Joly dedicou a sua vida à causa musical e assumiu como responsabilidade sua a sensibilização dos jovens para se dedicarem à arte musical, tendo sido um dos fundadores da Juventude Musical Portuguesa.

Richard Roblee, nasceu em 1943, Seattle, Washington, nos Estados Unidos da América. Após ter concluído a sua formação musical na Universidade de Washington, foi trombonista da Orquestra Sinfónica de Seattle durante sete anos. A seguir viveu no Havaí onde foi trombonista solo com a Orquestra Sinfónica de Honolulu. Posteriormente dedicou-se ao jazz e à composição.

"Com estes projetos, a Orquestra Clássica da Madeira promove, assim, a possibilidade aos músicos de se apresentarem ao público em formações pequenas e com uma exposição e uma maior envolvência pessoal enquanto músico de câmara", refere o responsável. "No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala", acrescenta.

Destaca ainda o facto de "a realização de concertos num monumento classificado desde 1943 como Monumento Nacional", representar "um momento de grande inspiração num ambiente particularmente intimista". E acrescenta: "Como uma breve nota histórica sobre este imóvel, este foi mandado construir em 1517 pelo rei D. Manuel I para funcionar a “Alfândega Nova”, concluída em 1519 e que ao longo dos séculos XVII e XVIII sofreu várias alterações. Este monumento é uma construção gótica, com tetos de alfarge, ao gosto mudéjar. Em 1982, deu-se início aos trabalhos de recuperação e adaptação deste imóvel para a atual instalação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, sendo os trabalhos da responsabilidade do arquiteto Chorão Ramalho. Estes trabalhos foram concluídos 5 anos mais tarde, em dezembro de 1987. No pátio, junto à capela, foi colocada uma estátua do escultor madeirense Amândio Sousa intitulada 'Trilogia dos Poderes'."

Realçar que é com esta parceria que a Orquestra Clássica da Madeira "associa o património imaterial, que é a música, com o património material e desta forma proporciona ao seu público uma experiência excecional de conhecimento e de fruição musical, valorizando assim o património da nossa Região".

Os bilhetes custam 10€ e estão à venda no local do concerto (com desconto para jovens e crianças).