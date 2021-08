Brasil regista 1.211 mortes e mais de 34.885 novos casos

O Brasil totalizou 564.773 mortes e registou 20.212.642 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia, segundo o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro.

Nas últimas 24 horas, foram registados 1.211 óbitos e 34.885 novas infeções no país.

O Brasil é o segundo país com maior número de óbitos pela doença, atrás somente dos Estados Unidos, e o terceiro em notificações de infeções, abaixo de Estados Unidos e da Índia.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 141.277 vítimas mortais e 4.129.720 notificações confirmadas da doença.

Em relação às mortes, no segundo lugar surge o Rio de Janeiro (60.139), seguido por Minas Gerais (51.362), Paraná (36.047) e Rio Grande do Sul (33.631).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (2.003.011), seguido pelo Paraná (1.404.904), Rio Grande do Sul (1.383.854) e Bahia (1.204.276).

A taxa de transmissão da covid-19 no Brasil manteve-se abaixo de 1 pela sétima semana seguida, actualmente em 0,90, segundo informações divulgadas nesta terça-feira pelo Imperial College de Londres, no Reino Unido.

O dado indica que cada grupo de 100 pessoas com o vírus SARS-CoV-2 no país infecta outras 90 pessoas, apontando para a desaceleração no contágio.

Informações oficiais divulgadas pelo Governo brasileiro indicam que o número médio de mortes na última semana fixou-se nesta terça-feira em 906 óbitos diários, enquanto o de novos casos diários ficou em 32.404.

Segundo o Governo brasileiro, a queda nos números de infeções e mortes provocadas pela doença é resultado da aceleração da campanha de vacinação.

Mais de 51% da população do país tomou pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 21% têm o ciclo completo com duas doses ou dose única.

A covid-19 provocou pelo menos 4.303.610 mortes em todo o mundo, entre mais de 203,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.