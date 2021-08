Jan Solans quer lugar pelo pódio no Vinho Madeira

O pilto espanhol Jan Solans estreia-se no Rali Vinho Madeira e onde espera poder vir a lutar por um dos lugares do pódio.

O espanhol Jan Solans revelou, à assessoria de imprensa da prova madeirense que “é um prazer correr na Madeira".

"O Rali Vinho da Madeira é uma prova mítica, pela qual sempre passaram grandes nomes do automobilismo, e só posso estar contente de poder participar. Esta é a minha primeira vez no rali e não conheço as estradas. Pelo que ouvi, tem locais muito rápidos e em que o conhecimento é importante. No entanto, espero poder vir a lutar pelo pódio. Tenho sido bem aconselhado e conto poder me adaptar rapidamente”.

Solans tem 23 anos e deu os seus primeiros passos nos ralis há cinco, em 2016. Realizou a estreia com um Peugeot 208 R2 mas depois realizou a restante temporada com um Mitsubishi Lancer Evo IX e foi com essa viatura que venceu o ERT2 do FIA Iberian Rally Trophy desse ano.

Regressou para duas temporadas com o Peugeot e foi campeão espanhol de terra na sua classe em 2018.

Em 2019 migrou para o WRC com um Ford Fiesta R2T e foi campeão mundial júnior. No ano seguinte passou a comandar um Ford Fiesta R5 e em 2021 a defender as cores da Citroën Espanha, foi segundo nos ralis Sierra Morena e Tierras Altas de Lorca e terceiro no WRC3 no Rallye d'Italia Sardegna.