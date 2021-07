Comercialização de Vinho Madeira aumentou no 2.º trimestre de 2021

A comercialização de vinho generoso 'Madeira' rondou os 670 mil litros no 2.º trimestre de 2021, o que se traduziu em receitas de primeira venda de 3,9 milhões de euros, ou seja, um aumento de 9,2% na quantidade e de 36,1% no valor, relativamente ao 2.º trimestre de 2020.

Os dados compilados pelo IVBAM que foram hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira revelam ainda que, comparativamente ao mesmo trimestre de 2020, as exportações para os países da União Europeia sofreram um decréscimo de 3,0% em volume, mas em contrapartida um acréscimo de 10,7%, em valor. "No que diz respeito aos países terceiros registaram-se aumentos tanto em volume como em valor de 11,6% e 29,1% respetivamente. As vendas de vinho “Madeira” realizadas no conjunto do território nacional aumentaram tanto em volume (+156,2%) como em valor (+330,6%). Por sua vez, as vendas no mercado regional, cresceram 134,2% em volume e 263,6% em valor, para o qual contribuiu uma atividade turística mais intensa que no 2.º trimestre de 2020, período de quase paralisação desta atividade. O mercado continental registou um bom desempenho, com crescimentos em volume e em valor, de 196,6% e 457,7% respectivamente."

Fonte DREM

Se for tida em conta toda a informação relativa ao 1.º semestre de 2021, a DREM salineta que tanto a quantidade comercializada como o valor de primeira venda apresentaram variações homólogas positivas de 2,0% e 11,1%. O mercado extracomunitário registou igualmente aumentos tanto nas quantidades (+14,2%) como em valor (+19,0%). Já o comunitário caiu nas quantidades (-0,8%) mas aumentou em valor (+10,0%). Contrariamente o mercado nacional registou quebras tanto em quantidade como em valor de 15,6% e 7,2% respetivamente.