As marcas mais bem sucedidas no Rali Vinho Madeira

A organização do Rali Vinho Madeira (RVM) faz questão de destacar na sua página oficial da internet, as grandes marcas que fizeram história ao longo dos anos da prova madeirense.

"Desde sempre que as máquinas que vencem o Rali Vinho da Madeira fazem parte do imaginário dos muitos miúdos e graúdos que localmente seguem a modalidade em geral e a prova rainha do automobilismo regional em particular.

Motivo de conversa e alguma discussão, a preferência por um certo construtor acabou muitas vezes por influenciar a compra do automóvel a utilizar no dia-a-dia", pode ler-se em mais uma noticia publicada no sítio do RVM.

"No Rali Vinho Madeira a marca mais bem sucedida é a Peugeot, com 10 vitórias, seguida de bem perto pela Lancia, com nove triunfos.

No lugar mais baixo do pódio estão dois fabricantes com seis vitórias cada um, Ford e Porsche.

Logo atrás segue a Fiat, com cinco triunfos, e a Subaru, a melhor em quatro ocasiões.

Quatro construtores obtiveram dois sucessos, Ferrari, Opel, Toyota e Renault, enquanto MG, Mercedes, Alfa Romeo, Triumph, NSU, BMW e Citroën só subiram uma vez ao degrau mais alto do pódio.