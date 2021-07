Está de volta o Shakedown e Qualifying ao Rali Vinho Madeira

Ausente do programa de 2020 devido à pandemia, o Shakedown volta em 2021 ao Rali Vinho da Madeira, mais concretamente, na quinta-feira, dia 5 de Agosto, entre as 11 horas e as 13h30, na Estrada dos Cardais e ER 224.

O Shakedown é utilizado pelos concorrentes para verificarem os acertos das suas viaturas, assim como para proceder aos últimos ajustes e melhorias ao desempenho dos carros de competição.

Antes terá lugar o Qualifying, no mesmo local e entre as 08h15 e 10h50.

O Qualifying é reservado aos pilotos com prioridade e, após algumas passagens de reconhecimento, terá uma sessão cronometrada. Aos concorrentes mais rápidos, e pela ordem das melhores marcas estabelecidas em tal passagem, será permitida a escolha da ordem de partida para a 1.ª etapa.