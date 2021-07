Miguel Correia quer fazer um 'brilharete' no Vinho Madeira

Miguel Correia estará presente pela quarta vez no Rali Vinho da Madeira (RVM), prova em que deseja “fazer m bom rali, na terra do nosso patrocinador".

O piloto português ambiciona fazer um 'brilharete' mas não esconde que a concorrência é forte:

"Procuraremos o melhor resultado possível no quadro do Campeonato de Portugal de Ralis. Este é um rali que provoca um grande desgaste físico e tentaremos manter a nossa concentração máxima do princípio ao fim. Em cada rali que vou fazendo, vou melhorando o meu conhecimento mas, no entanto, ainda estou, a esse nível, longe da concorrência. Isso, de certa forma, condiciona os meus resultados. Contudo, vamos tentar um brilharete”, adiantou Miguel Correia à assessoria de imprensa do RVM.

À beira de completar 30 anos de idade, Miguel Correia deu os seus primeiros passos nos ralis em 2017 com um Renault Clio R3.

No ano seguinte manteve a mesma viatura e foi o melhor da sua classe no campeonato nacional da modalidade.

Na sua progressão neste desporto, e no ano de 2019 esteve aos comandos de um Ford Fiesta R5, sendo que no ano passado veio a apostar num Skoda Fabia R5.

Em 2021 a viatura que conduz é um Skoda Fabia Rally2 Evo e é sexto classificado no Campeonato de Portugal de Ralis depois de ter sido terceiro no Rali Terras d’Aboboreira e quinto em Castelo Branco, com uma desistência pelo meio no Vodafone Rali de Portugal.