Quadro Oficial online na edição de 2021 do Vinho Madeira

Na edição do Rali Vinho da Madeira deste ano, há novidades no formato do Quadro Oficial da prova.

Até ao ano anterior, os concorrentes, principais interessados na informação publicada, consultavam a informação num quadro físico colocado no centro de operações da organização que tem sido nas últimas edições na Escola HBG.

Este ano a novidade é que toda a informação que consta do quadro oficial estará alojada no site oficial da prova https://ralivm.com/2021/pt, em formato digital.

Sempre que houver uma nova publicação os interessados irão receber via sms, a notificação permitindo depois consultar a referida informação.

Esta inovação vem facilitar a consulta de qualquer documentação agilizando todo o processo.